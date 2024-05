Eurovision Song Contest 2024, pagelle prima semifinale. AGGIORNAMENTO

In gara ci saranno 15 nazioni e solo dieci paesi per ognuna delle due semifinali saranno ammessi alla finalissima di sabato 11 maggio

La prima semifinale vede in gara 15 nazioni. L'esibizione di ogni artista sarà preceduta da una postcard che, dopo aver mostrato in sequenza due storici successi eurovisivi del suo paese, permetterà agli artisti di presentarsi come se facessero un post su un social network.



Cipro, Silia Kapsis con Liar - VOTO 6

E' l'artista più giovane di questa edizione e porta sul palco l'accettazione del dolore amoroso. E' molto popstar, sceglie il look bianco e gioca molto sulla ritmica. La sua performance è molto da musical e finisce un po' in stile villaggio turistico. Ma mostra una sicurezza e una maturità inusuali per la sua età.



Serbia, Teya Dora con Ramonda - VOTO 7

Una canzone di solitudine che parte da un fiore che sa sopravvivere alla siccità. La tonalità melanconica e una scenografia crepuscolare danno forza all'esibizione. Un brano di resilienza.



Lituania, Silvester Belt con Luktelk - VOTO 5

Una nenia armonica e una staticità fisica inusuali per un palco così esplosivo. Sembra uscito da un video di trent'anni fa. Peccato perché ha una tonalità originale. Sul finale il ritmo si accende ma è un po' tardi per arrivare al cuore.



Irlanda, Bambie Thug con Doomsday Blue - VOTO 5

La sete di vendetta di Bambie ricorda un po' troppo le atmosfere nordiche di Bjork. C'è un qualcosa di gotico, una sensazione di Vahalla ma non siamo nella mitologia norrena. Una sensualità crepuscolare deja-vù. Una urlatrice.



Regno Unito, Olly Alexander con Dizzy - VOTO 5

Distopica, conturbante e disturbante, la performance dell'inglese non aggiunge nulla alla storia della musica, sembra un video degli anni Ottanta. Meglio il nostro Olly!