Eurovision Song Contest 2024, tutto quello che bisogna sapere

Sono 37 i Paesi che concorreranno per aggiudicarsi il microfono di cristallo del 2024. L'Italia gareggia con Angelina Mango. Questa sarà la 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest, con il motto di “Uniti per la musica”. L'edizione di quest’anno si sviluppa in tre serate. Le due semifinali saranno trasmesse in diretta tv in prima serata il 7 e 9 maggio su Rai2, in diretta radio su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay



L’Eurovision Song Contest 2024 sta per arrivare.

Sono 37 i Paesi che concorreranno per aggiudicarsi il microfono di cristallo del 2024. L'Italia gareggia con Angelina Mango in quella che sarà la 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest, il cui motto di questa edizione è: “Uniti per la musica”. L'edizione di quest’anno si sviluppa in tre serate. Le due semifinali saranno trasmesse in diretta tv in prima serata il 7 e 9 maggio su Rai2, in diretta radio su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay. A commentare per l'Italia saranno anche quest'anno le voci di Mara Maionchi e Gabriele Corsi, alla sua quarta edizione, mentre per Rai Radio 2 il commento in simulcast quest’anno sarà a cura di Diletta Parlangeli e Matteo Osso. Gabriele Corsi ha detto a proposito della sua conduzione: “Voglio diventare il Pippo Baudo dell'Eurovision. Racconteremo canzoni e artisti in maniera discreta. Sarò il quinto Abba”. Poi, rivolgendosi ad Angelina Mango, ha dichiarato: “Non so se succede, ma se succede salgo sul palco vestito da Abba”.

Mara Maionchi, telecronista delle serate, ha commentato dicendo: “Non ci sono più le cuginanze. Penso che i paesi siano liberi nella scelta del voto. Si guarda un po' tutto, contano la forza delle canzoni e degli artisti”.

A sfidarsi saranno gli artisti di 37 Paesi che fanno parte dell’Ebu (l’Unione europea di radiodiffusione).

Quest’anno la manifestazione si svolgerà a Malmö, in Svezia, nazione vincitrice della passata edizione con il brano Tattoo di Loreen.

La gara si articola in tre serate, ossia due semifinali e la finalissima. Alla fine di quest’ultima, sarà proclamato il vincitore, che si aggiudicherà l’ambito microfono di cristallo del 2024. La location dello show sarà la Malmö Arena, un moderno complesso polifunzionale situato nel cuore della città, la cui capienza è di 16.000 posti.

Malmö è la terza città più grande della Svezia. Ha 330.000 abitanti. È stata già lo scenario dell’Eurovision Song Contest per ben due volte: già nel 1992 e nel 2013 la kermesse è andata in scena lì. Questa è la terza volta che l’Italia si ritrova a concorrere a Malmö. Nel 1992 fu rappresentata da Mia Martini con Rapsodia, arrivata quarta, e nel 2013 da Marco Mengoni con L’Essenziale, piazzatosi settimo.

La Svezia ospita l'Eurovision Song Contest per la settima volta, dopo aver già ospitato la competizione a Stoccolma nel 1975, 2000 e 2016 e a Göteborg nel 1985.



Un evento che guarda molto alla sostenibilità e all’innovazione Gli organizzatori hanno voluto un evento all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità. La Malmö Arena sarà alimentata con energia rinnovabile, inoltre verranno adottate misure per ridurre al minimo l’impatto ambientale della kermesse musicale. Anche l’inclusione e la diversità sono tematiche molto sentite.

I Paesi in gara Tutti i Paesi le cui tv nazionali fanno parte dell'EBU (European Broadcasting Union) possono partecipare all'Eurovision. Quest'anno a competere sono in 37. Il Lussemburgo, che mancava dalla gara da 31 anni, torna a gareggiare.

Manca quest’anno la Romania, che è stata assente anche lo scorso anno. I Paesi in gara sono i seguenti: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Regno Unito. I cantanti rappresentanti dei cosiddetti “Big 5” (che sono: Italia, Spagna, Regno Unito, Francia e Germania) oltre alla Svezia, in qualità di Paese ospitante, potranno passare in automatico alla finale di sabato.

Invece gli altri Paesi si esibiranno, divisi nelle due semifinali. Tutti questi Paesi hanno supportato economicamente “l’Unione europea di radiodiffusione” per primi, e ancora oggi la sostengono. I 10 Paesi che otterranno il maggior numero di voti in ciascuna semifinale passeranno alla finalissima, che conterà 26 concorrenti.

approfondimento Eurovision Song Contest, annunciati gli interval acts

I Paesi che hanno registrato il maggior numero di vittorie La Svezia e l'Irlanda guidano la classifica delle nazioni con il maggior numero di vittorie grazie a sette trionfi. Al secondo posto ci sono invece Lussemburgo, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito, con cinque medaglie d’oro a testa. L’Italia ha vinto tre volte: nel 1964 con Gigliola Cinquetti e Non ho l'età (per amarti), nel 1990 con Toto Cutugno e Insieme: 1992 e nel 2021 con i Måneskin e Zitti e buoni.



approfondimento Media Svezia: bandiere della Palestina vietate all'Eurovision

Chi può votare e come fare per votare

Dal 2023, è stato stabilito che possono votare anche cittadini delle nazioni fuori dall’Europa.

Il voto si suddivide equamente nelle giurie nazionali dei Paesi in gara e con il televoto.

Durante le semifinali, voterà soltanto il pubblico da casa, mentre nella finale potranno votare anche le giurie. Gli spettatori negli Stati Uniti e in altri Paesi che non partecipano potranno votare online oppure utilizzando l'app Eurovision.

Invece gli spettatori nei Paesi partecipanti possono votare anche tramite telefono oppure sms.

approfondimento Eurovision Song Contest 2024, Angelina Mango al photocall a Londra

In Italia non si potrà votare per Angelina Mango: ecco perché Dall’Italia non potremo votare per la cantante che ci rappresenta all’Eurovision Song Contest 2024 poiché le regole che valgono per tutti i Paesi sono quelle per cui nessuno, né la giuria né il pubblico da casa, può votare per il proprio Paese in gara. “Voglio godermela”, ha dichiarato Angelina Mango a proposito della sua partecipazione. "Voglio vivere questa esperienza che è una celebrazione della musica di tutti i Paesi". Poi racconta la sua performance: “Un racconto bellissimo, spero di essere degna di tutto questo. Condividere il palco con altre persone, ma non voglio spoilerare quante, è un upgrade che cambierà tanto della mia esibizione. Ho fatto le prove e sono più tranquilla, ora sono più serena. Voglio salire sul palco e godermela. Al di là delle scaramanzie varie, voglio pensare all'esibizione, perché questa è una celebrazione della musica".

Il motivo per cui Angelina Mango parteciperà all’Eurovision Song Contest 2024 è perché rappresenterà l'Italia dopo la vittoria a Sanremo con il brano La Noia. Grazie a una modifica del regolamento, Angelina Mango si esibirà sul palco due volte: la prima nella seconda semifinale giovedì 9 maggio (si esibirà per sedicesima) e la seconda, come di consueto, per la finale dell’11 maggio.

approfondimento Angelina Mango, al Fabrique tutta la forza di una grande popstar

Ventisette cantanti solisti, sette duetti e tre gruppi La competizione sarà trasmessa dalle emittenti nazionali delle nazioni partecipanti, sul servizio di streaming Peacock negli Stati Uniti e sul canale YouTube dell'Eurovision. A partecipare all’edizione di Malmö, dal 7 all’11 maggio, in rappresentanza di 37 nazioni, saranno ventisette cantanti solisti (diciotto donne, nove uomini), sette duetti (tre maschili, uno femminile, tre misti) e tre gruppi (due misti e uno maschile).

La scaletta della prima semifinale, che va in scena il 7 maggio Martedì 7 maggio 2024 è attesa la prima semifinale. A inaugurarla sarà la giovanissima Silia Kapsis, in rappresentanza di Cipro, seguita dalla cantante serba Teya Dora.

Il croato Baby Lasagna, molto amato per la sua musica di genere rock punk, si esibirà in posizione numero 7.

La lista di concorrenti del martedì sarà chiusa da Tali, che con Fighter riporta il Lussemburgo in concorso dopo 30 anni. Di seguito trovate la scaletta completa della prima semifinale, che va in scena il 7 maggio:



1 | Cipro | Silia Kapsis - Liar

2 | Serbia | Teya Dora - Remonda

3 | Lituania | Sylvester Belt - Luktelk

4 | Irlanda | Bambie Thug - Doomsday Blue

4b | Regno Unito | Olly Alexander - Dizzy [qualificato di diritto]

5 | Polonia | Luna - The Tower

6 | Ucraina | Alyona Alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

7 | Croazia | Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

8 | Islanda | Hera Björk - Scared of Heights

8b | Germania | Isaak - Always on the Run [qualificato di diritto]

9 | Slovenia | Raiven - Veronika

10 | Finlandia | Windows95Man - No Rules!

11 | Moldavia | Natalia Barbu - In The Middle

11b | Svezia | Markus & Martinus - Unforgettable [qualificati di diritto]

12 | Azerbaigian | Fahree feat. Ilkin Dovlatov - Özünlə Apar

13 | Australia | gli Electric Fields - One Milkali (One Blood)

14 | Portogallo | Iolanda - Grito

15 | Lussemburgo | Tali – Fighter approfondimento Eurovision Song Contest 2024, svelata la scaletta con ordine di uscita

La scaletta della seconda semifinale, attesa per il 9 maggio 2024 Giovedì 9 maggio 2024 toccherà alla maltese Sarah Bonnici esibirsi per prima. Angelina Mango presenterà all’Europa la sua La noia. I norvegesi Gåte si esibiranno per penultimi, seguiti dall’olandese Joost Klein con Europapa. Il pubblico italiano potrà votare le sue canzoni preferite in questa semifinale.

Di seguito trovate la scaletta della seconda semifinale, attesa per il 9 maggio 2024: 1 | Malta | Sarah Bonnici - Loop

2 | Albania | Besa - Titan

3 | Grecia | Marina Satti - Zari

4 | Svizzera | Nemo - The Code

5 | Cechia | Aiko - Pedestal

5b | Francia | Slimane - Mon amour [qualificato di diritto]

6 | Austria | Kaleen - We Will Rave

7 | Danimarca | Saba - Sand

8 | Armenia | i Ladaniva - Jako

9 | Lettonia | Dons - Hollow

9b | Spagna | i Nebulossa - Zorra [qualificati di diritto]

10 | San Marino | i Megara - 11:11

11 | Georgia | Nutsa Buzaladze - Fire Fighter

12 | Belgio | Mustii - Before the Party's Over

13 | Estonia | i 5miinust e i Puuluup - (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

13b | Italia | Angelina Mango - La noia [qualificata di diritto]

14 | Israele | Eden Golan - Hurricane

15 | Norvegia | i Gåte - Ulveham

16 | Paesi Bassi | Joost Klein - Europapa approfondimento Eurovision, svelati i conduttori dell'edizione italiana

I quattro interval acts chiamati a esibirsi durante le semifinali Benjamin Ingrosso, Helena Paparizou, Sertab Erener e Charlotte Perrelli sono i quattro interval acts chiamati a esibirsi durante le semifinali della 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Nelle scorse ore l’organizzazione ha svelato i nomi degli interval acts, che sono i cantanti scelti per offrire performance canore durante gli intervalli delle semifinali in programma martedì 7 e giovedì 9 maggio. Si tratta di quattro grandi nomi della scena pop europea. Benjamin Ingrosso, classe 1997, è tra gli artisti in ascesa del panorama internazionale. Il cantante ha rappresentato la Svezia al contest nel 2018 con Dance You Off.

Helena Paparizou è una delle cantanti greche più famose. La sua notorietà è legata alla vittoria all’Eurovision 2004 con il brano My Number One. Poi c’è Sertab Erener, la prima e unica artista ad essere riuscita a portare la Turchia sul gradino più alto del podio della competizione canora, vincendo con il brano Everyway That I Can nel 2003. Infine, canterà anche Charlotte Perrelli, la quale ha regalato alla Svezia la sua quarta vittoria all’Eurovision con il brano Take Me to Your Heaven. Poi, nove anni dopo la partecipazione del 1999, l’artista ha gareggiato nuovamente con la canzone Hero.