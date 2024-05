Eurovision Song Contest, annunciati gli interval acts

eurovision, chi sono gli interval acts

A meno di una settimana dall’inizio dell’Eurovision Song Contest, l’organizzazione ha svelato i nomi degli interval acts, ovvero i cantanti chiamati a esibirsi durante gli intervalli delle semifinali in programma martedì 7 e giovedì 9 maggio. Stiamo parlando di quattro grandi nomi della scena pop europea.

Benjamin Ingrosso, la nuova stella del pop

Benjamin Ingrosso, classe 1997, è tra gli artisti in ascesa del panorama europeo. Il cantante proviene da una famiglia d’arte, infatti sua madre Pernilla Wahlgren è un’icona in patria, i fratelli Oliver e Bianca sono stelle del pop, il cugino Sebastian Ingrosso è un membro degli Swedish House Mafia e Charlotte Perrelli è l’ex moglie di suo zio. Cresciuto nel mondo della musica, il cantante ha rappresentato la Svezia al contest nel 2018 con Dance You Off.