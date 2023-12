Il cantante e attore britannico, nota voce del gruppo Years & Years, ha annunciato: “Sono il rappresentate del Regno Unito per l’Eurovision. Non ci credo, sono davvero, davvero, davvero entusiasta. Questo è un sogno che diventa realtà”

L’ Eurovision Song Contest sta sicuramente vivendo un momento di grande splendere, complici la sempre maggior attenzione verso un evento in grado di rappresentare le differenti tipicità musicali dei Paesi partecipanti e l’importanza assunta nel lancio di carriere internazionali. Olly Alexander , noto per la sua militanza come cantante nel gruppo Years & Years , ha annunciato l’avvio di una carriera solista, il cui inizio coinciderà proprio con la presenza all’Eurovision come rappresentante del Regno Unito .

eurovision song contest, olly alexander: "Non vedo l'ora"

Olly Alexander sarà il portabandiera del Regno Unito all’Eurovision Song Contest. Il cantante e attore britannico, classe 1990, ha annunciato la decisione di avviare una carriera solista rappresentando il suo Paese alla competizione musicale più seguita al mondo.

L’artista è noto per essere stato la voce degli Years & Years, di cui è poi divenuto unico membro a partire dal 2021; tra le canzoni più celebri del gruppo King, Shine, If You're Over Me e All For You. A quasi due anni di distanza dall’uscita di Night Call, arrivato al primo posto della classifica degli album più venduti nel Regno Unito, Olly Alexander ha dato inizio a un nuovo capitolo del suo percorso artistico.

Il cantante ha dichiarato su Instagram: “Non ci credo che sto per dire questo, ma sono il rappresentate del Regno Unito per l’Eurovision. Non ci credo, sono davvero, davvero, davvero entusiasta. Questo è un sogno che diventa realtà. Non vedo l’ora”.