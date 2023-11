Eurovision Song Contest 2024, svelato lo slogan della nuova edizione

eurovision song contest, ‘United By Music’ sarà lo slogan fisso

D’ora in poi lo slogan dell’Eurovisione Song Contest sarà ‘United By Music’, ma per comprendere meglio la decisione è necessario fare un passo indietro. È il 2002 quando la produzione introduce l’utilizzo di uno slogan diverso ogni anno, fatta eccezione per l'edizione del 2009 quando non viene usato.

Nel maggio del 2022 l’Ucraina trionfa con il brano Stefania della Kalush Orchestra ma il conflitto bellico non permette al Paese di ospitare la manifestazione (FOTO), la cui organizzazione viene presa in carica dal Regno Unito, medaglia d'argento quell'anno. Per l’edizione 2023 la produzione decide di utlizzare lo slogan ‘United By Music’ trasmettendo un messaggio di unità, inclusione ed uguaglianza attraverso la musica.

L’European Broadcasting Union e la SVT hanno ora comunicato che da quest’anno lo slogan sarà sempre ‘United By Music’ per l’importanza del messaggio e la voglia di rendere il brand della manifestazione musicale sempre più riconoscibile.