Eurovision Song Contest 2023, all'asta oggetti e costumi di scena

Gli appassionati dell’Eurovision Song Contest e i collezionisti potranno mettere le mani sugli oggetti e sui costumi di scena dell’edizione 2023, che saranno venduti all’asta dagli studi della Bbc, produttori dell’evento, a partire dal 30 maggio alle ore 11. La lista ufficiale dei lotti, composta da 60 articoli, comprende tra gli altri le parti del set disegnate da Julio Himede e svelate dal re e dalla regina, il leggio dei presentatori, un palco circolare in legno utilizzato in una performance di Rita Ora, i costumi indossati dai ballerini durante le esibizioni della Kalush Orchestra, di Netta e di Sonia, i tavoli di legno ricoperti di pelliccia blu a forma di cuore provenienti dalle zone salotto delle nazioni, il tavolo giallo usato per la performance di Malta, lo specchio apparso nello spettacolo iniziale della prima semifinale, la batteria dell’esibizione di Sam Ryder e i maglioni indossati dai coristi di Dadi Freyr, ciascuno con un prezzo di partenza di 5 sterline. Il progetto si caratterizza non solo per beneficenza, perché il 20% dei ricavi sarà devoluto ai due progetti Acc Liverpool Foundation, che supporta le comunità locali, e Bbc Media Action, che utilizza i media per informare in modo affidabile le comunità più svantaggiate nel mondo, ma anche per sostenibilità, perché come ha dichiarato la responsabile della sostenibilità per Bbc Studios Sally Mills “abbiamo la responsabilità di operare con il minimo impatto possibile sull’ambiente” e quindi “quale modo migliore per farlo se non quello di dare ai fan l’opportunità di possedere un pezzo di storia dell’Eurovision?”.