Eurovision, Mengoni: "Molto emozionato, c'è energia di festa"

"Sono molto emozionato, c'e' un'energia di festa incredibile, che carica tantissimo". Lo ha detto Marco Mengoni, da Liverpool per la finale dell'Eurovision 2023, ai microfoni del Tg1. Mengoni ha anche ricordato i "tanti commenti" di questi giorni, tra cui uno in particolare: "uno di quelli che mi hanno fatto più piacere e' stato 'non conosco bene il testo della canzone, non so parlare italiano, ma ho capito quello che volevi dire, me l'hai trasmesso emotivamente'. Questo - ha concluso - è un bel

riconoscimento".