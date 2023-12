Eurovision Song Contest 2024, il palco: le foto della Malmö Arena

Ebba Adielsson, Executive Producer, ha dichiarato: “Non abbiamo mai visto niente di simile all’Eurovision e il concept ci permette di dare infinite opportunità agli artisti"

Dal 7 all’11 maggio 2024 la Malmö Arena ospiterà la 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest. La produzione dell’evento musicale più seguito al mondo ha svelato le prime immagini del palco su cui saliranno i trentasette artisti in gara. Un filmato ha offerto un ulteriore sguardo sullo stage.

eurovision song contest 2024, il palco Meno di cinque mesi all’Eurovision Song Contest 2024. Dopo la settima vittoria della Svezia grazie alla canzone Tattoo di Loreen, unica donna in grado di vincere la competizione due volte, Malmö avrà il compito di ospitare la manifestazione per la terza volta: la prima fu nel 1992 e la seconda nel 2013, quest’ultima proprio in seguito al primo trionfo di Loreen con Euphoria. Nonostante manchino ancora molte settimane, la produzione è già entrata nel vivo. L’account Instagram dell’Eurovision Song Contest ha mostrato alcune immagini del rendering del palco che ospiterà i trentasette artisti in gara. approfondimento Eurovision Song Contest 2024, svelato lo slogan della nuova edizione

Florian Wieder e Fredrik Stormby sono i due designer che hanno progettato lo stage immaginandolo come una grande croce in mezzo al pubblico con led e cubi mobili per offrire un’esperienza ancora più immersiva agli spettatori. Ebba Adielsson, Executive Producer, ha dichiarato: “È con grande orgoglio che presentiamo la nostra idea e il lighting design del palco per l’Eurovision Song Contest 2024 (FOTO). Non abbiamo mai visto niente di simile all’Eurovision e il concept ci permette di dare infinite opportunità agli artisti in gara e agli ospiti". approfondimento L’Eurovision Song Contest 2024 sarà a Malmö, in Svezia: le date

Adielsson ha aggiunto: "La creazione di Florian e Fredrink è semplicemente fantastica e sarà davvero divertente vedere il risultato finale”. Attesa per il 30 gennaio quando si terranno i sorteggi che decreteranno in quali delle due semifinali, in programma il 7 e 9 maggio, saranno chiamati a esibirsi i cantanti.

approfondimento Eurovision, vince la Svezia. Marco Mengoni arriva quarto. VIDEO

