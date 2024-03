Eurovision Song Contest, Angelina Mango si esibirà due volte

Cambiamento epocale nella storia dell’ Eurovision Song Contest . Per la prima volta le Big Five e la nazione ospitante si esibiranno durante le semifinali. Angelina Mango salirà sul palco della Malmö Arena giovedì 9 maggio.

Angelina Mango , rappresentante dell’Italia, canterà La noia nel corso della seconda serata, la stessa in cui il pubblico italiano sarà chiamato a votare per scegliere gli ultimi dieci finalisti della competizione.

Secondo il regolamento degli ultimi anni, la nazione ospitante le Big Five, cioè l'Italia, la Francia, la Spagna, la Germania e il Regno Unito, avrebbero dovuto esibirsi direttamente in finale, ma la produzione dell’Eurovision Song Contest ha deciso che i sei Paesi presenteranno i loro brani nel corso dei primi due appuntamenti in programma martedì 7 e giovedì 9 maggio.

Ebba Adielsson, Executive Producer dell’Eurovision Song Contest 2024, ha dichiarato: “Crediamo che questo cambiamento dia alle Big Five e alla nazione ospitante condizioni di gioco più eque nella Grand Final, visto che ora hanno l’opportunità di esibirsi ‘davvero’ sul palco delle semfinali. È anche una vittoria per il pubblico nell’arena e i telespettatori a casa, in questo modo potranno vedere live tutti cantanti in gara quest’anno prima della Grand Final”.

Martin Österdahl, Executive Supervisor dell’Eurovision Song Contest, ha aggiunto: “Finalmente vedremo le più grandi nazioni d’Europa e i padroni di casa esibirsi con le loro canzoni per intero durante le semifinali, il che significherà ancora più intrattenimento per i fan e gli spettatori, e come tutti le finaliste, le Big Five e la nazione ospitante potranno cantare dal vivo le canzoni due volte sul palco dell’Eurovision”.