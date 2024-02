Eurovision Song Contest, i Megara rappresenteranno San Marino

I Megara saliranno sul palco della Malmö Arena per rappresentare San Marino. Seconda classificata Loredana Bertè, medaglia di bronzo per i La Rua

I Megara rappresenteranno San Marino all’Eurovision Song Contest 2024, in programma a Malmö martedì 7, giovedì 9 e sabato 11 maggio. Il gruppo ha staccato il biglietto per la Svezia con il brano 11:11.

eurovision 2024, i megara in gara con 11:11

Il Monte Titano sarà rappresentato dai Megara. La formazione ha trionfato alla finale di Una Voce per San Marino 2024, andata in onda sabato 24 febbraio al Teatro Nuova Dogana. Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto hanno condotto la serata tra emozioni e grande musica.

Il rock travolgente dei Piqued Jacks ha aperto la competizione sulle note di Like An Animal, il brano rappresentante il Monte Titano all’Eurovision Song Contest 2023. Come fatto sul palco della Liverpool Arena nel maggio dello scorso anno, il gruppo ha mostrato tutto il suo carisma travolgendo il pubblico a casa e quello presente in sala.

Pago ha aperto la gara con Il Protagonista, subito dopo i Daudia che hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per far ballare l’Europa, e non solo, con il pop di With You. I XGiove, medaglia di bronzo alla seconda edizione di Una Voce di San Marino, hanno mescolato folk ed elettronica in Nostalgia, Aimie Atkinson ha conquistato il pubblico con la canzone A Dare for Love tra suoni dance e influenze provenienti dal pop dei primi anni 2000, a seguire l’energia travolgente di Dez con Freeedom e l’iconica Marcella Bella con Chi siamo davvero.