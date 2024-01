Lunedì 30 gennaio si sono svolti i sorteggi per l’assegnazione dei posti nelle due semifinali dell’ Eurovision Song Contest . Le trentuno nazioni semifinaliste hanno conosciuto il giorno in cui potranno esibirsi sullo straordinario palco della Malmö Arena .

eurovision song contest 2024, i sorteggi per le semifinali

Cresce l’attesa per l’Eurovision Song Contest 2024. Nonostante manchino ancora più di quattro mesi, la preparazione per la 68esima edizione della kermesse canora è ormai entrata nel vivo. In queste settimane i Paesi partecipanti stanno annunciando i loro rappresentanti, scelti da una commissione interna o tramite apposite selezioni nazionali, nel caso dell’Italia il vincitore del Festival di Sanremo avrà la possibilità di rappresentare il Paese alla finale in programma sabato 11 maggio.

La competizione di quest’anno vedrà la partecipazione di trentasette nazioni, tra queste anche il Lussemburgo, di nuovo in gara dopo una pausa di trentuno anni. Il Paese ospitante, ovvero la Svezia, e le Big Five, cioè Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Spagna, accederanno direttamente alla finale, mentre gli altri trentuno Paesi dovranno esibirsi in una delle due semifinali, in programma martedì 7 e giovedì 9 maggio, per conquistare uno dei venti posti disponibili per l’ultimo appuntamento.