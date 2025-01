Il duo punk Lambrini Girls debutta con l'album "Who Let The Dogs Out"

Il duo noise punk di Brighton composto da Phoebe Lunny (voce e chitarra) e Lily Macieira (basso) esordisce con il primo disco in studio, già acclamato da pubblico e critica. Lo stile fonde il punk classico, quello primigenio targato anni ’70, con il post-punk e le influenze del movimento riot grrrls, con un adattamento ai giorni nostri che denuncia il sistema capitalistico che schiaccia le minoranze



Le Lambrini Girls hanno fatto uscire il loro album di debutto, intitolato Who Let The Dogs Out. E si confermano così quelle eroine del punk che, già senza dischi in studio, venivano considerate da molti (è bastato un solo EP per loro, cosa assai rara).

Il duo noise punk di Brighton composto da Phoebe Lunny (voce e chitarra) e Lily Macieira (basso) esordisce con il primo album in studio, già acclamato da pubblico e critica. Lo stile fonde il punk classico, quello primigenio targato anni ’70, con il post-punk e le influenze del movimento riot grrrls, il tutto confezionato ad arte con rifiniture da vere pro e un adattamento tematico ai giorni nostri che denuncia il sistema capitalistico che schiaccia le minoranze. “Vogliamo dar voce alla diversità che questa società non contempla”, dichiarano le due punk girl. “È un mondo veramente pericoloso in cui vivere in cui il capitalismo al suo crepuscolo sta cercando di trascinarci tutti con sé. Ogni giorno vediamo una notizia nuova che ci fa infuriare perché è frutto della stessa matrice: abusi di potere sotto varie forme, da quelle private di stampo patriarcale a quelle esercitate dagli Stati attraverso la forza”, dichiara la cantante e chitarrista Phoebe Lunny in una recente intervista rilasciata a Rolling Stone. Prima del disco Who Let The Dogs Out, nel 2023 è uscito il loro primo EP, intitolato You're Welcome. Tra i singoli più gettonati che hanno fatto il successo delle Lambrini Girls, citiamo Help Me I’m Gay (2022), White Van (2023), Lads Lads Lads (2023) e Body Of Mine (2024).

In fondo a questo articolo potete guardare il videoclip ufficiale del singolo estratto dal primo album in studio Who Let The Dogs Out, canzone dal titolo assai provocatorio di Cuntology 101...



La militanza è la loro conditio sine qua non

Se c’è una conditio sine qua non per le Lambrini Girls, quella è senza dubbio la militanza. E la militanza senza se e senza ma.

Nel corso della loro carriera (perché, benché qui si stia parlando del loro primo album in studio, queste due ragazze di palchi ne hanno calcati eccome, e hanno già uno stuolo foltissimo di estimatori, cosa non da tutti quando la tua discografia in studio è ancora a zero, se non per un apprezzatissimo EP di cui parleremo più avanti), le Lambrini Girls non hanno esitato a prendere posizioni forti, come quando hanno rinunciato a esibirsi al The Great Escape Festival del 2024 per via della sponsorizzazione di Barclays, coinvolta nel boicottaggio BDS a sostegno della Palestina.

Ma s’intenda: le due artiste si dichiarano pacifiste. Però riconoscono che la violenza sia una possibile risposta all’oppressione. Dunque pacifismo sì, ma stavolta con se e con ma.

Il loro primo album Who Let the Dogs Out Who Let the Dogs Out affronta temi che vanno dall’ipocrisia dei ricchi alla brutalità delle forze dell’ordine, occupandosi anche di urgenti e scottanti argomenti attualissimi come il sessismo, la transfobia e il razzismo. Tra i brani che spiccano nella tracklist del disco, si annovera Nothing Tastes As Good It Feels, una canzone che tratta di disturbi alimentari usando come arma a doppio taglio la più tagliente delle ironie.

C’è poi Special Different, pezzo che racconta la neurodivergenza vissuta da entrambe le artiste, per le quali la musica è un’enorme piattaforma, quasi un social network, finalizzato a dare un amplificatore in mano e davanti alla bocca agli emarginati di ogni tipo.

Il disco nato durante una pausa dai tour Registrato con Daniel Fox (Gilla Band) e mixato da Seth Manchester, l’album Who Let the Dogs Out è nato in una pausa dalle intense tournée del duo britannico. Il risultato è una miscela esplosiva di ordine e disordine, di energia e riflessione, con opposti che continuano ad attrarsi e che, in quella perenne attrazione, trovano un perfetto equilibrio. Per le Lambrini Girls, c’è un tour imminente che le vedrà andarsene in giro per il mondo a suonare su innumerevoli palcoscenici insieme agli Idles. Per loro, si registra una crescente attenzione da parte del pubblico europeo.

Chi sono le Lambrini Girls Le Lambrini Girls sono una band punk-rock inglese, nata a Brighton, che oggi è composta da Phoebe Lunny e Lilly Macieira. Il gruppo è connotato da un sound aggressivo e tematiche sociali pungenti. La storia delle Lambrini Girls inizia a Brighton, dove la band si è formata con una formazione iniziale che include Flora Kimberly alla voce, Phoebe Lunny alla chitarra e come vocalist di supporto, Fox Foxington Fox al basso e Catt Jack alla batteria. Il nome della band è un omaggio al Lambrini, una celebre bevanda alcolica britannica, simbolo di leggerezza e ribellione giovanile.

Il debutto di questa punk girl band risale al maggio 2019, quando tennero il loro primo concerto. Ben presto, però, le Lambrini Girls hanno subito una svolta significativa: nell’ottobre del 2020 Kimberly decise di lasciare la band. È stato allora che Phoebe Lunny ha assunto il ruolo di voce principale, segnando un cambio di direzione sia musicale che artistica. Poco dopo, Lilly Macieira è entrata nel gruppo, sostituendo Fox Foxington Fox al basso.

Nei due anni successivi, il gruppo ha conquistato molti riconoscimenti, condividendo il palco con band di spicco come Gilla Band, Shame, Dead Sara, e Pist Idiots.

