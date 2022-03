Gogol Bordello e Patti Smith insieme in concerto a favore dell'Ucraina

Il prossimo giovedì 10 marzo 2022 , il City Winery di New York diventerà teatro di un emozionante concerto con il collettivo Gogol Bordello e la poetessa e cantautrice rock per eccellenza Patti Smith . Un’accoppiata inedita che si ritrova insieme per un importante progetto benefico, volto alla raccolta fondi in favore dell’Ucraina e della sua popolazione protagonista in queste ore di vicende di guerra. L’atteso evento che, più nel particolare, sarà rivolto anche al sostegno delle Forze Armate del Paese giallo blu, sarà disponibile alla visione anche in streaming e vedrà numerosi altri ospiti accanto ai due sopracitati.

Gogol Bordello e Patti Smith cantano per l’Ucraina

Il concerto benefico in scena domani al City Winery di New York con Gogol Bordello e Patti Smith, è nato su espressa richiesta e volontà del frontman della band punk-rock statunitense, Eugene Hütz, originario dell’Ucraina, in una sentita occasione di vicinanza in musica e pensiero, alla sua popolazione ora vittima di guerra e devastazione da parte dell’Esercito Russo. Uno spettacolo cui partecipare per rendersi protagonisti anche di importanti opere di aiuto alla comunità internazionale. Il ricavato proveniente dalla vendita dei biglietti per il concerto in loco e per la visione in streaming, così come la vendita del vino prodotto da City Winery in limited edition per l’occasione, fungerà da provente per la fondazione Come Back Alive che, fin dalla sua nascita nel 2014, fornisce supporto ai volontari dell’Esercito Ucraino per l’acquisto e la fornitura di visori termici, droni da ricognizione, ma anche software di artiglieria e corsi di formazione per vecchi e nuovi soldati perché, fanno sapere direttamente dai vertici dell’organizzazione, lo scopo di Come Back Alive non è quello di comprare armi ma “fornire nuove e interessanti tecnologie, addestramento e munizioni che possano contribuire a salvare la vita degli ucraini e aiutare i soldati a difendere il nostro Paese”.