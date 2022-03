16/29 Facebook

La direttrice di orchestra ucraina Oksana Lyniv si è lanciata in una serie di commossi appelli per la pace sul suo profilo Facebook. In un post scrive: "Ieri ho diretto alla Wiener Konzerthaus il 'Requiem' di Dvorak. Ho dedicato questo toccante concerto alla mia patria, l'Ucraina. Ma oggi alle cinque del mattino sono stata svegliata da una telefonata di mia madre con un messaggio shock: la guerra è iniziata. Tutti sono responsabili per questo, per quello che succederà ora. Tutti possono aiutare, per favore non restate in silenzio!"