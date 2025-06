Luchè, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Grande attesa per il concerto in cui Luchè calcherà il palco dello stadio Maradona di Napoli. Attese decine di migliaia di persone. Stando a quanto riportato da Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Questo l’indirizzo della location: piazzale Vincenzo Tecchio, 80125, Napoli.

Nel maggio di quest'anno Luchè ha pubblicato il suo nuovo disco Il mio lato peggiore, arrivato al terzo posto della classifica settimane FIMI degli album più venduti in Italia. All’interno anche i singoli Autostima e Anno fantastico in collaborazione con Shiva e Tony Boy.

Tra i lavori solisti più celebri del rapper troviamo Potere e Dove volano le aquile, distribuiti rispettivamente nel 2018 e nel 2022. Per quanto riguarda i singoli, citiamo La notte di San Lorenzo, Parliamo e Non Abbiamo Età. Spazio anche alle collaborazioni: da Stamm fort con Sfera Ebbasta a Chico con Guè e Rose Villain passando per Le pietre non volano con Marracash (FOTO).