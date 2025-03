Anno Fantastico, è uscito il nuovo singolo del rapper napoletano Luchè

Il musicista partenopeo torna con un nuovo brano, uscito oggi (venerdì 21 marzo) sotto l’etichetta Warner Music Italy. Ad accompagnarlo in questa nuova avventura ci sono due nomi di spicco della scena urban italiana: Shiva e Tony Boy. E intanto l'artista di Napoli si prepara per il grande concerto del 5 giugno 2025 allo stadio Maradona della sua città natale

In fondo a questo articolo potete guardare il post pubblicato nelle scorse ore da Luchè sul suo account di Instagram in cui viene annunciata l'uscita del singolo Anno Fantastico, con tanto di copertina svelata.

Nei giorni scorsi, una foto apparsa sul profilo Spotify di Luchè, in cui compariva insieme a Shiva e Tony Boy, ha fatto esplodere la curiosità dei fan. Quell’anticipazione ha scatenato i social e le speculazioni su una possibile collaborazione si sono moltiplicate rapidamente, alimentate da un breve estratto pubblicato in rete, che ha immediatamente fatto il giro del web.

L’attesa per il live di giugno

Ma le sorprese per il pubblico non finiscono qui. Luchè si sta preparando per uno degli eventi più importanti della sua carriera: il concerto del 5 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

L’evento, organizzato da Vivo Concerti, si preannuncia come uno show imperdibile, dopo il successo dei due live della scorsa estate in Piazza del Plebiscito. In quelle occasioni, insieme a Ntò, l’artista aveva riportato sul palco l’energia e l’eredità musicale dei Co’Sang, proponendo alcuni dei brani più iconici della storia del rap italiano e il loro ultimo lavoro discografico, Dinastia.

Con Anno Fantastico e l’imminente concerto, Luchè si conferma tra le figure centrali della scena hip-hop italiana, pronto a regalare al suo pubblico nuove emozioni e momenti indimenticabili.