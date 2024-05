CO'SANG, il duo rap si riunisce. Concerto a Napoli il 17 settembre

Il duo rap si era sciolto nel 2012. Ora torna per un grande evento in piazza del Plebiscito. Prevendite dal 3 maggio

Il filmato racconta la storia di due ragazzi fan dei Co'Sang, uno dei quali viene arrestato e condannato a 12 anni di carcere. Quando riceve la sentenza, l'amico gli dà anche la brutta notizia: "I Co'Sang si sono sciolti". Siamo nel 2012, e devono passare 12 anni perché i due amici si rivedano all'uscita del carcere. Il primo viaggio in macchina da uomo libero si trasforma in una grande gioia quando dal finestrino vede il manifesto sul muro: i CO'SANG sono tornati.

APPUNTAMENTO AL 17 SETTEMBRE

L'appuntamento, dunque, è per il 17 settembre in piazza del Plebiscito. Lo storico e iconico duo è finalmente pronto a riabbracciare il suo pubblico dove tutto è iniziato, nella sua casa, tra la sua gente. I CO’SANG, da sempre legati alle proprie radici, sono stati i primi rapper partenopei a valicare i confini di Napoli per arrivare, grazie alla loro incontestabile realness, a tutta l’Italia. Nulla è riuscito a fermarli, neanche le barre in napoletano hanno bloccato l’ascesa inarrestabile di Luchè e Ntò a livello nazionale, tutto senza mai snaturarsi e conquistando un pubblico sempre più ampio, che da più di 10 anni non vede l’ora di poterli vedere di nuovo insieme.