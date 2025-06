Le due tappe fanno parte del tour Some Special Shows 4 EU, che dopo sei anni segna il ritorno in Europa del rapper. Attesissime anche le esibizioni in Regno Unito con il tour Some Special Shows 4 UK

Drake arriverà per la prima volta in Italia con due grandi concerti del tour Some Special Shows For EU venerdì 29 agosto e sabato 30 agosto 2025 all’Unipol Forum di Milano. I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 4 giugno. I biglietti saranno disponibili in pre-sale per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 12:00 di giovedì 5 giugno, previa registrazione gratuita su livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà invece aperta dalle ore 12:00 di venerdì 6 giugno ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.