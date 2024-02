Drake vittima del deepfake o di un leak? Su X un video hard del rapper

Sul social di Elon Musk hanno fatto capolino immagini hard del rapper. Il contenuto viene cercato con le parole “Drake leak”, espressione di tendenza in rete in queste ore per scovare in particolare un video in cui il musicista canadese, al secolo Aubrey Drake Graham, sembra avere un rapporto sessuale. Per adesso non si sa con certezza se si tratti di deepfake o di un video trapelato, poiché il diretto interessato non si è ancora espresso sulla questione (se non con "otto faccine che ridono”, come vi spiegheremo)



Il rapper Drake è una nuova vittima del deepfake? Per adesso non lo sappiamo con certezza, dato che il diretto interessato non si è ancora espresso sulla questione. La suddetta questione è scottante: su X, l'ex Twitter, nelle ultime ore sta circolando un video in cui sembrerebbe che il rapper canadese stia avendo un rapporto sessuale. C'è chi parla di deepfake, riferendosi quindi al fatto che quelle immagini non siano reali ma siano state create attraverso l'intelligenza artificiale. Ma c'è anche chi parla di "video trapelato", un'altra cosa che da tempo immemore perseguita le star (ricordiamo, per esempio, il caso più celebre di tutti: quello di Pamela Anderson e Tommy Lee).

Dopo il recente caso della collega di Drake, la cantante Taylor Swift di cui sono state generate nelle scorse settimane finte foto di nudo, non sappiamo se questa volta si tratti esattamente della stessa cosa.



Ciò che è certo? Il fatto che negli ultimi giorni sul social network di Elon Musk hanno fatto capolino le immagini hard del rapper canadese. Il contenuto in questione viene definito “Drake leak”. espressione utilizzatissima in rete in queste ore per cercare in particolare un video in cui il musicista sembra avere un rapporto sessuale. Ed è quel “leak” che si riferirebbe a un video “rubato”, trafugato, trapelato, quindi in tal caso non si dovrebbe parlare di deepfake poiché si tratterebbe di un caso simile a quello sopraccitato di Pamela Anderson e Tommy Lee.



Il video cercato con le parole “Drake leak” è gettonatissimo

Questo contenuto ha ottenuto grande riscontro su X, con hashtag di tendenza e frame condivisi da più utenti, senza nessun tipo di intervento da parte della piattaforma. Che sia quindi, quella X così fortemente voluta da Musk, il preludio di un nuovo genere che verrà abbracciato dal social network? Scherzi a parte, ciò che la rete sta notando è che - ancora una volta - X non si è dimostrato reattivo e rapido nel censurare contenuti espliciti (e vietati dalla sua policy), come era accaduto nel caso di Taylor Swift nuda.

Ma torniamo al rapper: martedì 6 febbraio, Drake era di tendenza su X, con migliaia di utenti dei social media che scrivevano di un presunto "video trapelato" che potrebbe coinvolgere il cantante di Worst Behaviour.

Come fa sapere in queste ore il sito web di Fox 11 Los Angeles, la star del web Adin Ross, che ha il numero di cellulare di Drake, ha inviato al musicista un messaggio vocale dicendogli che è "benedetto" in più modi. Ed è il messaggio di Drake che fa sorgere qualche dubbio, sfatando in qualche modo la nomea di "deepfake" per quanto riguarda il video hard. approfondimento Drake, il nuovo album Scary Hours 3 esce a sorpresa oggi (17 novembre)

Il messaggio di risposta di Drake: "otto faccine che ridono"

Poco dopo aver inviato la nota vocale e aver riprodotto il messaggio audio sul suo stream in rete, Ross avrebbe ricevuto un messaggio di testo da Drake con "otto faccine che ridono". Anche se il pubblico non ha uno screenshot dell'interazione tra Ross e Drake, i due sono pubblicamente amici, con quest'ultimo che si è addirittura congratulato con Ross telefonicamente per una grossa vincita fatta dall’amico su un sito di scommesse online. Lo stesso Drake non ha ancora affrontato pubblicamente le voci online, che nel frattempo sono diventate virali. Il suo ultimo post su Instagram è per promuovere un prossimo tour con Lil Durk e J. Cole. Indipendentemente dal fatto che il presunto video inappropriato sia o meno collegato a Drake (lo ripetiamo: per adesso non si sa con certezza se si tratti di un deepfake o di un leak), questa non è la prima volta che una star di A-list è al centro di voci su un video trapelato nelle ultime settimane.

X si dimostra poco reattivo nel censurare immediatamente questo tipo di contenuti

Il web sta notando che ancora una volta X non si è dimostrato rapido nell’eliminare contenuti che sono chiaramente vietati dalla sua policy.

Come fa notare in queste ore il quotidiano la Repubblica, per parecchie ore l’hashtag legato a Drake è rimasto in cima alle tendenze di tutto il mondo: prima negli Stati Uniti, poi in Europa. La stessa cosa è accaduta nel caso di quei contenuti generati con l'intelligenza artificiale (e per questo definiti dei deepfake) che mostravano la popstar Taylor Swift senza veli.

Le immagini della cantautrice sono state diffuse in particolare su X, facendo rapidamente il giro del web.

Tanti episodi del genere si stanno verificando su X “Questo episodio conferma che X non ha un team in grado di controllare e intervenire subito su ciò che viene pubblicato e continua a non porre alcuna barriera all’ingresso di contenuti pornografici e sessualmente espliciti”, prosegue la Repubblica, che fa notare che sulla piattaforma di proprietà di Musk continuano a persistere e a generarsi pagine che, in maniera dichiarata, pubblicano contenuti per adulti. “E non solo. Alcune di queste vengono addirittura suggerite dall’algoritmo”, prosegue la Repubblica. “Infine, ce ne sono altre che utilizzano l’hashtag #ad e pubblicizzano contenuti pornografici, spesso con rimandi ad altri social dichiaratamente dai contenuti porno, come OnlyFans. I vertici della piattaforma dicono che i contenuti sono moderati, ma la realtà racconta una verità differente”.

I contenuti sessualmente espliciti portano popolarità al social network Del resto i contenuti sessualmente espliciti che continuano a propagarsi su X non soltanto non riescono a essere fermati come fenomeno in infinita espansione: il fatto che le persone continuino a cercarli contribuisce a portare popolarità al social network. “Forse, questa mancata prontezza di intervento non fa altro che portare popolarità al social network stesso”, commenta la Repubblica. Se da un lato l'app è diventata la più scaricata negli Stati Uniti negli ultimi due giorni per via dell'intervista annunciata di Tucker Carlson a Vladimir Putin, è vero anche che molti altri utenti, sempre negli ultimi giorni, la stanno utilizzando per cercare il video deepfake di Drake, le finte immagini di Taylor Swift nuda e tanti altri contenuti simili. approfondimento Halle Berry contro Drake per foto su cover del singolo "Slime You Out"