Halle Berry contro Drake per foto su cover del singolo "Slime You Out"

Halle Berry è molto arrabbiata con Drake, anzi è più che arrabbiata: è delusa. Quando qualcuno arriva a deludere, non c’è più nulla da fare: la rabbia passa, ma la delusione… quella no. Quindi il passo falso che Drake ha fatto nei confronti di Halle Berry, secondo quanto sostiene l’attrice statunitense, gli costerà caro. Forse anche in termini legali, chissà.

L’attrice premio Oscar si è scagliata in rete contro il rapper, a suo avviso reo di avere usato la sua immagine non soltanto senza consenso ma proprio dopo che lei gli avrebbe rifiutato l’autorizzazione a utilizzare la foto. Si tratta dell’immagine in cui Berry compare ricoperta di melma verde, condivisa da Drake su Instagram cinque giorni fa per annunciare l’uscita del suo nuovo singolo. Lo scatto risale ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards del 2012.

Halle Berry sostiene di aver detto al rapper che non voleva che lui utilizzasse la sua immagine per promuovere il suo nuovo singolo Slime You Out, prodotto in collaborazione con SZA. Eppure, nonostante il chiaro divieto, il rapper canadese ha proseguito con la sua scelta di impiegare come copertina del singolo quello scatto.

Il nuovo brano, pubblicato venerdì scorso come primo singolo dell’imminente album For All the Dogs, ha dunque l’immagine dello slime verde messo a titolo del brano, come il post condiviso dallo stesso Drake cinque giorni or sono fa ben intendere.

Proprio dopo la condivisione sui social network di quella cover del singolo, Halle Berry ha pubblicato un post - sempre su Instagram - in cui vediamo un quadrato rosa con la scritta “A volte devi essere il ragazzo superiore… anche se sei una donna!”.

Ricordiamo che Halle Berry ha vinto l'Oscar alla miglior attrice, l'Orso d'argento per la migliore attrice al Festival di Berlino e lo Screen Actors Guild per il film Monster's Ball - L'ombra della vita (2002). Ha inoltre vinto un Golden Globe, uno Screen Actors Guild e un Premio Emmy per il film TV Vi presento Dorothy Dandridge (1999).

In fondo a questo articolo potete guardare entrambi i contenuti pubblicati su Instagram, quello di Drake e quello di Halle Berry.