Stereophonics, la possibile scaletta del concerto a Milano

Gli Stereophonics sono tra i gruppi britannici di maggior successo degli ultimi trent’anni. Nel 1997 la formazione ha pubblicato il primo album Word Gets Around, tra i dischi più celebri troviamo sicuramente anche Performance and Cocktails del 1999 e Just Enough Education to Perform del 2001. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Dakota, Have a Nice Day e Maybe Tomorrow. Spazio anche a numerosi riconoscimenti, tra i quali una statuetta come British Breakthrough Act ai BRIT Awards del 1998.

