Addio ad Alain Maratrat, storico chitarrista dei Rockets

Si è spento questa mattina all’età di 69 anni Alain Maratrat, chitarrista storico e cofondatore dei Rockets, leggendaria band francese pioniera del rock elettronico. A darne notizia è stato il gruppo stesso attraverso un post sui social: “Alain Maratrat, ‘Alain Guitar dei Rockets’, ci ha lasciato. Alle ore 06:50 odierne siamo stati informati dalla famiglia; per volere degli stessi pubblichiamo adesso la notizia”. Maratrat è stato una figura chiave nella formazione originale della band, in cui ha militato fino al 1992.

Alain Maratrat aveva recentemente collaborato all’ultimo lavoro discografico dei Rockets, The Final Frontier, uscito il 31 ottobre 2024 per l’etichetta RocketsGalactica. Il disco contiene un assolo di chitarra di grande intensità nel singolo Cosmic Castaway, testimonianza della sua creatività mai sopita nonostante la malattia. Il leader della band, Fabrice Quagliotti, aveva voluto dedicare l’intero album proprio all’amico e collega, impegnato in una lunga e dura battaglia contro la malattia. La sua ultima apparizione musicale rappresenta un tributo significativo alla sua carriera e al suo contributo alla storia del rock elettronico.

Rockets, i pionieri francesi del rock spaziale ed elettronico

I Rockets sono una band francese nata a Parigi nel 1974, celebre per essere stata una delle pioniere del rock elettronico e dello space rock, grazie a un mix innovativo di suoni sintetici, chitarre elettriche e atmosfere futuristiche. Sono noti non solo per la musica sperimentale, ma anche per il look iconico: volti dipinti d’argento, abiti spaziali e uno stile teatrale che anticipava tendenze della scena musicale e visiva degli anni ’80.