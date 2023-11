Drake, il nuovo album Scary Hours 3 esce a sorpresa oggi (17 novembre)

A sole tre settimane dal suo ultimo album (intitolato "For All the Dogs" e uscito il 6 ottobre) stanotte il rapper ha pubblicato a sorpresa una nuova fatica discografica. Si intitola "Scary Hours 3”, come ha annunciato lo stesso Drake sul suo profilo IG. Il musicista ha condiviso giovedì un'anteprima in cui ha fatto sapere che "Scary Hours 3 uscirà stasera a mezzanotte". I capitoli precedenti della serie "Scary Hours" erano degli EP, il primo pubblicato nel 2018 e il secondo, “Scary Hours 2”, uscito nel 2021

A sole tre settimane dall'uscita del suo ultimo album, il recentissimo For All the Dogs pubblicato lo scorso 6 ottobre, stanotte Drake ha rilasciato a sorpresa una nuova inattesa fatica discografica. Si intitola Scary Hours 3, come ha annunciato lo stesso Drake sul suo profilo di Instagram.

Il musicista ha condiviso giovedì 16 novembre un'anteprima in cui ha fatto sapere che "Scary Hours 3 uscirà stasera a mezzanotte". E, come promesso, a mezzanotte è uscito.

I capitoli precedenti della serie Scary Hours erano degli EP, il primo pubblicato nel 2018 e il secondo, Scary Hours 2, uscito nel 2021.

L'annuncio di ieri, giovedì 16 novembre, è stato accompagnato da un video con un commento vocale in cui Drake offre le proprie riflessioni sul progetto. “Vi dirò questo: non sento la necessità di accontentare nessuno", lo sentiamo pronunciare nella clip condivisa sui suoi social media (che potete guardare - e ascoltare - in fondo a questo articolo). "Sono estremamente sicuro del lavoro che ho appena pubblicato. So di poter sparire per sei mesi, un anno, due anni, anche se non sono davvero incline alle sparizioni super lunghe solo per il mistero”.

Potete guardare il post di Drake condiviso ieri su Instagram in cui annuncia l’uscita dell’album Scary Hours 3. Trovate in fondo all’articolo anche il post pubblicato cinque ore fa in cui l’artista specifica i dettagli della sua nuova fatica discografica.