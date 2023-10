Drake come Michael Jackson: 13 brani al numero 1 della classifica USA

Il rapper canadese eguaglia Michael Jackson con il maggior numero di canzoni al numero 1 nella classifica Billboard Hot 100. A permettere questo traguardo è stata la conquista della prima posizione della canzone "First Person Shooter”, successo raggiunto nella classifica Billboard Hot 100 di questa settimana



Il rapper canadese Drake ha eguagliato Michael Jackson, arrivando a vedere 13 sue canzoni al numero 1 nella classifica Billboard Hot 100. A permettere questo traguardo è stata la conquista della prima posizione della canzone First Person Shooter, successo raggiunto nella classifica Billboard Hot 100 di questa settimana. È questo il traguardo che fa entrare Drake ancora di più nella storia della musica, facendolo arrivare ai livelli di un mito intramontabile del calibro di Michael Jackson, al quale si affianca per il maggior numero di successi da parte di un artista solista maschile.



La canzone First Person Shooter è una collaborazione con lo statunitense J. Cole e segna quindi anche un altro traguardo: questa è la prima volta in cui l'artista della Carolina del Nord raggiunge la vetta della classifica.

Il traguardo di Drake fa parte del successo più ampio del suo ultimo album, For All The Dogs, che ha debuttato al numero 1 nella classifica Billboard 200. Il disco ha generato un equivalente di 402.000 unità, di cui 391.000 sono costituite dallo streaming mentre le restanti provengono dalle vendite dell'album.

La Hot 100 di Billboard è stata lanciata il 4 agosto 1958.



In fondo a questo articolo potete guardare il post che ha condiviso Drake su Instagram per esprimere il proprio entusiasmo circa questo nuovo traguardo.



Numeri pazzeschi per la canzone First Person Shooter

Secondo Luminate, First Person Shooter di Drake e J. Cole ha ottenuto 42,2 milioni di stream e 4,3 milioni di ascolti radiofonici. Inoltre ha collezionato 4.000 download nella settimana di rilevamento conclusasi il 12 ottobre, come riporta in queste ore il sito di Billboard. Il singolo di Drake debutta anche al n. 1 della classifica Streaming Songs e al n. 7 della classifica Digital Song Sales.



Come fa notare in queste ore Billboard, “ironia della sorte o destino, proprio in First Person Shooter Drake sottolineava di essere a un passo da Michael Jackson”.

Nella canzone sentiamo infatti il verso: “What the f**k, bro? I’m one away from Michael”, e inoltre menziona pure il classico del re del pop Beat It, al numero 1 della Hot 100 nel 1983.

approfondimento Drake ha annunciato una pausa dalla musica per motivi di salute

Drake e Jackson sono al quarto posto della classifica (dominata dai Beatles) Per quanto riguarda il numero complessivo di brani alla posizione numero 1, sia Drake sia Jackson occupano la quarta posizione. Al primo posto ci sono i Beatles, che rimangono imbattuti con 20 canzoni al numero 1.

Dopo i Fab Four, troviamo Mariah Carey con 19, seguita da Rihanna con 14.

Drake: “Sicko Mode tecnicamente farebbe 14 canzoni al numero 1…” Le ultime sette canzoni al numero 1 dell'artista di Toronto, Drake, hanno avuto ciascuna una breve permanenza di una settimana al vertice della classifica. Ma Drake ha da ridire.

"Sicko Mode tecnicamente farebbe 14, ma non hanno contato la mia partecipazione, quindi dobbiamo lavorarci su", ha scritto il rapper canadese in una recente Storia su Instagram. Il post si riferisce alla sua collaborazione del 2018 con Travis Scott per il suo brano Sicko Mode, che, secondo Drake, avrebbe dovuto essere conteggiata nel suo totale. Ciò non toglie la gioia di vedersi paragonato a quello che in più occasioni ha definito come il suo idolo: "Jacko", appunto.

approfondimento Drake, è uscito il nuovo album For All the Dogs

L’ammirazione di Drake per Michael Jackson In un'intervista del 2009 ai microfoni di MTV, Drake ha parlato della sua ammirazione per Michael Jackson. "Da bambino ho sempre pensato che la sua musica fosse il posto più straordinario in cui rifugiarmi, perché era quello il mondo che Michael aveva creato. È stato il primo artista che ho mai sperimentato che davvero ti prendeva. Ti perdevi in Michael Jackson, nella sua musica, nel suo immaginario”, ha affermato Drake a MTV.

Ha aggiunto: "Ora che sono più maturo, posso guardare indietro e dire 'Wow'. Sai, è stato uno degli intrattenitori più costanti di tutti i tempi". approfondimento Halle Berry contro Drake per foto su cover del singolo "Slime You Out"

Il successo di Drake continua imperterrito Oltre al suo risultato record, Drake ha dimostrato una presenza predominante nella classifica Hot 100 di questa settimana occupando sette delle prime dieci posizioni. Canzoni come IDGAF (featuring Yeat) e Virginia Beach hanno conquistato rispettivamente la seconda e la terza posizione, e anche altri suoi pezzi - come Calling for You - hanno ottenuto un ottimo risultato. Di seguito potete guardare il post che ha condiviso Drake su Instagram per esprimere il proprio entusiasmo circa questo nuovo traguardo.

approfondimento Drake, è uscita la nuova canzone Search & Rescue