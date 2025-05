Ariana Grande entra nel cast di Ti Presento i Miei 4

Ariana Grande è ufficialmente nel cast di Ti Presento i Miei 4, nuovo capitolo della saga comica Meet the Parents, distribuita in Italia con il titolo Ti Presento i Miei. La notizia è stata confermata da The Hollywood Reporter e segna un nuovo passo nella carriera cinematografica della cantante, fresca di candidatura agli Oscar 2025 per Wicked – Parte 1 e attesa nel sequel.

Il ruolo affidato alla pop star non è ancora stato rivelato, ma la sua presenza aggiunge ulteriore star power a un franchise che ha fatto la storia della commedia americana degli anni Duemila. Accanto a lei, secondo le prime indiscrezioni, potrebbero tornare anche Blythe Danner e Teri Polo, insieme ai volti storici Ben Stiller e Robert De Niro.

Alla regia ci sarà John Hamburg, già co-sceneggiatore della trilogia originale, mentre la produzione sarà affidata a un team collaudato: Jay Roach, regista dei primi tre film, torna come produttore insieme a Jane Rosenthal, De Niro (con la Tribeca Productions), Ben Stiller (tramite Red Hour Films), John Lesher, Hamburg (con Particular Pictures) e Roach anche con la sua Delirious Media. Il film è atteso nei cinema il 25 novembre 2026, distribuito da Universal Pictures.