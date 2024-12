Ti presento i miei, in sviluppo un film con De Niro e Ben Stiller

Si tratterebbe del quarto film della celebre serie di genere comedy (e tutta da ridere, tra equivoci e gag varie) incominciata nel 2000 e vedrebbe tornare sul set i due sopracitati protagonisti maschili, affiancati da Blythe Danner e Teri Polo. Tutti e quattro gli interpreti principali del film originale, i sopracitati attori, sono attualmente impegnati nelle trattative preliminari per tornare sul set, come riporta nelle scorse ore il magazine americano Variety.

Pare che sia in lavorazione un nuovo film della celebre saga comica di Ti presento i miei: nelle scorse ore i media statunitensi hanno riportato che un nuovo capitolo sarebbe in fase di sviluppo, con il ritorno di Robert De Niro e Ben Stiller e di gran parte del cast originale.

Il film originale è stato un enorme successo

Il primo film della serie, Ti presento i miei uscito nel 2000, è stato un successo straordinario al botteghino globale, con incassi superiori ai 330 milioni di dollari, classificandosi come il settimo film più redditizio dell’anno.

Anche i sequel, Mi presenti i tuoi? e Vi presento i nostri, hanno registrato ottimi risultati al botteghino, portando i guadagni complessivi del franchise a oltre 1,13 miliardi di dollari in tutto il mondo.

La critica ha accolto positivamente il primo capitolo. Il magazine statunitense Variety, per esempio, fece una recensione assai elogiativa. Todd McCarthy scrisse che “estendendo la sua gamma oltre le gag orientate ai due capitoli di Austin Powers, il regista Jay Roach dimostra qui un talento per un lavoro più incentrato sui personaggi, oltre a un tempismo eccezionale e alla capacità di mantenere una narrazione comica per tutta la durata del film. Naturalmente, è d’aiuto avere una sceneggiatura intelligente che continua a sorprendere da una premessa di base semplice, così come attori del calibro di Robert De Niro e Ben Stiller, capaci di sfruttare al massimo l’ostilità crescente tra i loro personaggi”.