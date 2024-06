1/12 ©IPA/Fotogramma

Robert De Niro è tra i protagonisti di Mi presenti i tuoi?, commedia del 2004 in onda su Italia 1 venerdì 21 giugno. L'attore veste i panni di Jack Byrnes, il suo ruolo forse più riuscito dopo la “svolta comica” inaugurata con l’ottimo Terapia e pallottole. Jack è ancora dubbioso sull’accettare in famiglia il fidanzato della figlia, e non ha smesso di ostentare la durezza tipica di un ex agente della CIA

