Tom Cruise ha ricevuto un Guinness World Record

Per 16 volte, l'attore si è lanciato da un paracadute in fiamme. Ma, assicura, non ha corso rischi

Tom Cruise si è aggiudicato un Guinness World Record durante la produzione di Mission: Impossible – The Final Reckoning. Il motivo? I 16 lanci con il paracadute in fiamme, fatti durante le riprese della sequenza simbolo del film.

Il record di Tom Cruise

Tom Cruise ha rischiato più volte la vita, durante le riprese di Mission: Impossible - The Final Reckoning. Coi suoi 16 lanci da un paracadute in fiamme, e col dietro le quinte che celebra la folle acrobazia aerea, ha battuto ogni record. "Se si attorciglia mentre brucia, finirò per girare e bruciare anche io. Ho 10 secondi di tempo", si sente l'attore dire prima di saltare. "Saremo furbi, ovviamente. Non correremo rischi".

Mission: Impossible - The Final Reckoning è stato annunciato come l'ultima apparizione di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt, il che renderebbe il lancio con il paracadute in fiamme la sua ultima acrobazia nel franchise durato 29 anni. Tuttavia, quando a Cannes gli è stato chiesto del suo futuro nella saga, non è sembrato troppo convinto a lasciarla. "Preferisco che la gente veda il film e lo apprezzi: è stato molto divertente farlo", ha detto. "Godetevelo, e sappiate che tutto è giunto al culmine. Almeno per il momento".