Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cecilia Bartoli protagonista dell'anteprima del Monteverdi Festival 2026 a Cremona

Spettacolo
Cecilia Bartoli © OMC - Fabrice Demessence

Per il terzo anno consecutivo la star internazionale, amata e celebrata nei maggiori teatri del mondo e vincitrice di cinque Grammy Awards, torna a Cremona con Les Musiciens du Prince diretti da Gianluca Capuano. Giovedì 28 maggio alle 21 al Ponchielli. E il 2 giugno sarà protagonista dell'80esimo anniversario della Repubblica Italiana 

 

«Ho sempre avuto un legame speciale con i teatri di tradizione, luoghi che custodiscono la memoria dei territori. Per questo essere al Festival Monteverdi ha per me un significato particolare: oltre al piacere di prendere parte a un festival di primo piano, ci tengo a essere a Cremona per rendere omaggio alla straordinaria storia musicale di questa città. Credo profondamente che i teatri di tradizione non siano solo luoghi di spettacolo, ma importanti presidi culturali dei territori. E poi non vedo l’ora di tornare a Cremona per mangiare l’irresistibile mostarda: a certi peccati di gola è davvero impossibile rinunciare!». Con queste parole Cecilia Bartoli – reduce dal grande successo del Festival di Pentecoste di Salisburgo appena conclusosi e a pochi giorni dalle celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica italiana, di cui sarà fra i protagonisti il 2 giugno – annuncia il suo ritorno a Cremona per l’anteprima del Monteverdi Festival 2026.

Il ritorno di Cecilia Bartoli al Monteverdi Festival 

Amata e celebrata nei maggiori teatri del mondo, vincitrice di cinque Grammy Awards, direttrice del Festival di Pentecoste di Salisburgo e dell’Opéra di Montecarlo, Cecilia Bartoli torna al Monteverdi Festival per il terzo anno consecutivo, consolidando un legame artistico sempre più forte con Cremona e con il festival dedicato al compositore che “inventò” l’opera lirica.

“Cantami, o Diva!”, il tema della 43ª edizione 

Il programma del gala attraverserà tre secoli di teatro musicale, aprendo simbolicamente con la Toccata e “Dal mio permesso amato” dall’Orfeo di Claudio Monteverdi per poi toccare Händel, Vivaldi, Steffani, Mozart e Rossini, alternando pagine orchestrali e arie d’opera – come “V’adoro pupille” dal Giulio Cesare di Händel e “Una voce poco fa” dal Barbiere di Siviglia di Rossini – che mettono in luce tutta la varietà espressiva di Cecilia Bartoli.

Tra opere, concerti, incontri e progetti speciali

Questa anteprima introduce il tema della 43ª edizione del Monteverdi Festival, “Cantami, o Diva!”, in programma a Cremona dal 7 al 21 giugno 2026. Il Festival proporrà oltre trenta appuntamenti tra opere, concerti, incontri e progetti speciali, con al centro quattro figure femminili emblematiche – Poppea, Teti, Didone e Teodora – e un cartellone che comprende L’incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi, Le nozze di Teti e Peleo di Francesco Cavalli in prima esecuzione moderna, Dido and Æneas di Henry Purcell e la nuova commissione contemporanea Teodora Imperatrice di Mauro Montalbetti, accanto a interpreti internazionali come Ian Bostridge, Carmela Remigio e Carlo Vistoli.

Approfondimento

Monteverdi Festival 2026, Cecilia Bartoli e le dive del Barocco

Gianluca Capuano © Marco Borrelli
Gianluca Capuano © Marco Borrelli

Spettacolo: Ultime notizie

Olivia Rodrigo, tracklist di You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love

Musica

Il disco, che è diviso nelle due sezioni Girl So in Love e You Seem Pretty Sad,...

Matthew McConaughey e Zoe Saldaña attesi a Iseo per il film Positano

Cinema

La mattinata di ieri, 26 maggio 2026, ha visto Iseo, in provincia di Brescia, tramutarsi in un...

Fedez si trasferisce in una nuova casa con Giulia Honegger

Spettacolo

La coppia, che aspetta un bambino, sta per lasciare l'appartamento in centro a Milano dove il...

Morto Albert Wolsky, due Oscar per i costumi di Hollywood

Cinema

Albert Wolsky, due volte premio Oscar per i costumi, è morto a 95 anni sabato 24 maggio nella sua...

Off Campus, Ella Bright sulla differenza d'età con Belmont Cameli

Serie TV

La giovane protagonista della serie Prime Video ha risposto alle critiche dei fan durante un...

Spettacolo: Per te