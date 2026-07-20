Spider-Man, in programma nuovi spin-off oltre i film con Tom Holland

“Non si può continuare a sfruttare lo stesso personaggio all’infinito. Penso che questo renderebbe il film banale per il mondo”. In un’intervista alla rivista SFX, la produttrice di Sony Pictures, Amy Pascal, ha dichiarato l’intenzione di realizzare nuovi spin-off del franchise sull’eroe Marvel Spider-Man , vista la varietà dei personaggi coinvolti. “Ci sono altre cose nell’universo di Spider-Man che credo sia davvero divertente esplorare, perché i fumetti sono così vari e creativi. Penso che Peter Parker debba esistere in versione live-action, e adoro quello che stiamo facendo con Miles nei film d’animazione. Dobbiamo solo stare molto attenti a fare tutto con intelligenza”. Nel frattempo, resta confermata la nuova trilogia di Spider-Man con protagonista l’attore Tom Holland , che avrà inizio con il primo capitolo Spider-Man: Brand New Day , in arrivo nei cinema il 29 luglio 2026. Al momento, l’unico altro film di Spider-Man confermato è il terzo capitolo della trilogia dello Spider-Verse, intitolato Spider-Man: Beyond the Spider-Verse , che uscirà invece nelle sale nel giugno 2027. Sono in fase di sviluppo anche altre storie animate basate sui personaggi Spider-Punk e Spider-Gwen, nonché gli eventuali Spider-Man 5 e Spider-Man 6 per il Marvel Cinematic Universe. Secondo le indiscrezioni sui probabili progetti futuri, poi, le storie di Tobey Maguire e di Andrew Garfield non dovrebbero terminare con il film Avengers: Secret Wars, e potrebbero invece sfociare in pellicole stand-alone.

TOM HOLLAND: "RITROVIAMO PETER PARKER NEL MOMENTO PIÙ BUIO DELLA SUA VITA"

Il film Spider-Man: Brand New Day segna la prima riapparizione di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe dopo l’uscita nel 2021 della pellicola Spider-Man: No Way Home, che aveva introdotto anche Tobey Maguire e Andrew Garfield. Alla fine del capitolo precedente, Spider-Man: Far From Home del 2019, Mysterio (Jake Gyllenhaal) aveva rivelato la vera identità di Spider-Man, ossia Peter Parker. Il supereroe aveva quindi chiesto aiuto al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) per lanciare un incantesimo e far così dimenticare a tutti di essere Spider-Man. Il tentativo, però, era andato storto e aveva causato l’apertura del multiverso, con la conseguente invasione di altrettanti uomini ragno e relativi antagonisti da altre dimensioni. I tre Spider-Man si erano allora alleati per sconfiggere i malvagi, e alla fine Peter Parker aveva deciso di permettere al Doctor Strange di completare l’opera e di rimuovere dalle menti di tutti la propria identità. Anche la sua fidanzata MJ Watson-Jones (Zendaya) e il suo migliore amico Ned Leeds (Jacob Batalon) avevano quindi rimosso dalle loro menti l’informazione. Inoltre, la zia di Peter, May (Marisa Tomei), era morta in un tragico incidente. Ora, Spider-Man Brand New Day si ispira ai fumetti nei quali il protagonista stringe un patto con il diavolo Mefistofele per far dimenticare al mondo la sua identità e far resuscitare zia May. Il patto, però, scioglie anche il suo matrimonio con MJ e riavvia il suo mondo. “Ritroviamo Peter nel periodo più buio della sua vita”, ha anticipato alla stampa Holland. “Il gesto più coraggioso sarebbe chiedere aiuto, ma lui sceglie di non farlo. E questo ha un effetto profondo su di lui come essere umano, anche sulla sua salute: lo vediamo nel suo appartamento malandato di New York, in balia di un mal di testa che gli toglie il sonno”.