The Uprising, il trailer del film con Andrew Garfield

Focus Features ha offerto un primo sguardo sul film con il trailer, visibile in apertura, pubblicato su YouTube. Protagonista Andrew Garfield (FOTO), nel cast anche Jamie Bell, Stephen Dillane, Tom Hollander, Cosmo Jarvis, Thomasin McKenzie, Jonny Lee Miller, Woody Norman, Katherine Waterston e Sky Yang.

Parallelamente, il sito di Focus Features ha pubblicato la sinossi ufficiale della pellicola: “Andrew Garfield interpreta il leggendario leader di una feroce ribellione contro la tirannia di Re Riccardo II. Mentre la guerra infuria in tutta l'Inghilterra, egli raduna un esercito popolare per affrontare il potere del re in una lotta per la giustizia e la sopravvivenza”. Dietro la macchina da presa Paul Greengrass, autore della sceneggiatura. Inoltre, il regista ha firmato anche la produzione con Jason Blum, Gregory Goodman, Joanna Kaye, Joe Neurauter e Lars Sylvest. La pellicola farà il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche statunitensi tra poche settimane, più precisamente venerdì 11 settembre 2026.

Intervistato in esclusiva da People, il regista ha parlato del ruolo di Anfrew Gardield: “Credo ci sia qualcosa in quello che fa Andrew nel film. Lui è soltanto un contadino semplice. Non c'è niente di straordinario in lui”. Paul Greengrass ha aggiunto: “Non ha poteri da supereroe. È solo un contadino che non sa né leggere né scrivere, ma intraprende un viaggio e tu lo segui, vedi i suoi occhi aprirsi e assisti a tutta la sua trasformazione". Tra le pellicole più celebri dell’attore statunitense troviamo The Social Network e La battaglia di Hacksaw Ridge. Nel 2022 Andrew Garfield ha trionfato nella categoria Miglior attore in un film commedia o musicale per Tick, Tick... Boom! per la regia di Lin-Manuel Miranda.