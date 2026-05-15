The Amazing Spider-Man 2, il cast del film stasera in tv

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Andrew Garfield veste i panni di Peter Parker / Spider-Man in Spider-Man 2 - Il potere di Electro, su Italia 1 venerdì 15 maggio. Peter è un ragazzo di New York che nasconde sotto la divisa da supereroe una vita ordinaria fatta di insicurezze e sensi di colpa. Nel film è diviso tra la promessa fatta al padre di Gwen di tenerla al sicuro e l'amore che prova per lei, un conflitto che non riesce a risolvere. Ogni volta che indossa la maschera sa di esporre chi ama a un pericolo reale.