13 film da vedere al cinema a luglio. FOTO

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13 film da vedere al cinema a luglio, da L'Odissea a Spider-Man: Brand New Day. FOTO

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Medusa Film Official - Universal Pictures Italy - Eagle Pictures - MUBI (via Webphoto)

Come da tradizione, luglio è un momento importante per le uscite in sala, mese di debutto sul grande schermo di nuovi capitoli di grandi franchise, pellicole d'autore e film horror. Da non perdere l'appuntamento con l'ultima fatica di Christopher Nolan, disponibile in più formati di proiezione e il nuovo film dell'Uomo Ragno con Tom Holland e Zendaya. Per le famiglie c'è anche il terzo film dei Minions, saga spin-off di "Cattivissimo Me"

A cura di Vittoria Romagnuolo

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