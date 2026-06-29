13 film da vedere al cinema a luglio. FOTO

13 film da vedere al cinema a luglio, da L'Odissea a Spider-Man: Brand New Day. FOTO
Come da tradizione, luglio è un momento importante per le uscite in sala, mese di debutto sul grande schermo di nuovi capitoli di grandi franchise, pellicole d'autore e film horror. Da non perdere l'appuntamento con l'ultima fatica di Christopher Nolan, disponibile in più formati di proiezione e il nuovo film dell'Uomo Ragno con Tom Holland e Zendaya. Per le famiglie c'è anche il terzo film dei Minions, saga spin-off di "Cattivissimo Me"
A cura di Vittoria Romagnuolo