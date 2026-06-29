13 film da vedere al cinema a luglio. FOTO

2/13 Immagine tratta dal trailer su YouTube, canale ufficiale di Medusa Film Official

ELECTION DAY, 9 LUGLIO - Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi sono la coppia protagonista del nuovo film scritto e diretto da Giorgio Amato (già regista di commedie come Il ministro e Lo sposo indeciso) che vede al centro una deputata a un passo dal diventare ministro e il suo compagno, un cronista travolto da uno scandalo. Nel cast anche Antonio Gerardi, Crisula Stafida e Maria Amelia Monti.

Election Day, politica e scandalo nel nuovo film di Giorgio Amato. Dal 9 luglio al cinema