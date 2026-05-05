“Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dei”. Ecco qual è il cuore narrativo del monumentale progetto cinematografico diretto da Christopher Nolan, già indicato da molti come uno degli eventi cinematografici più rilevanti dell’anno. Il nuovo trailer ufficiale ha mostrato nuove immagini di molti personaggi, offrendo uno sguardo più ampio sull’impianto spettacolare dell’opera e mettendo ulteriormente in evidenza il respiro titanico della produzione, realizzata attraverso una nuovissima tecnologia di ripresa IMAX. L’uscita italiana è fissata per il 16 luglio 2026

Il grandioso film Odissea di Christopher Nolan si svela con un nuovo trailer (che potete guardare nella clip in alto, posta in testa a questo articolo) da cui emerge tutta la grandiosità epica del kolossal più atteso del 2026.

Il debutto delle nuove immagini ufficiali accende l’attesa. “Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dei”. Con questa dichiarazione prende forma il cuore narrativo di Odissea, il monumentale progetto cinematografico diretto da Christopher Nolan, già indicato da molti come uno degli eventi cinematografici più rilevanti dell’anno.

Il nuovo trailer ufficiale ha mostrato nuove immagini del ciclope Polifemo, di Robert Pattinson e di Charlize Theron, offrendo uno sguardo più ampio sull’impianto spettacolare dell’opera e mettendo ulteriormente in evidenza il respiro titanico della produzione, realizzata attraverso una nuovissima tecnologia di ripresa IMAX. L’uscita italiana è fissata per il 16 luglio 2026.

Dopo il trionfo internazionale di Oppenheimer, il regista premio Oscar affronta una delle opere più fondative della letteratura occidentale, reinterpretando il poema di Omero attraverso la propria cifra stilistica. Le immagini diffuse restituiscono l’imponenza dell’adattamento, mostrando momenti iconici del viaggio di Ulisse, dal cavallo di Troia fino al confronto con il ciclope Polifemo, e introducendo al tempo stesso nuovi dettagli su personaggi e interpreti.

Un cast corale di altissimo profilo per la rilettura del poema omerico

Al centro della narrazione si trova Matt Damon, scelto per incarnare Ulisse, protagonista del lungo e travagliato ritorno verso Itaca. Accanto a Matt Damon figurano Tom Holland nel ruolo di Telemaco e Anne Hathaway in quello di Penelope. Il cast si amplia ulteriormente con numerosi volti di primo piano: Robert Pattinson interpreta Antinoo, il perfido pretendente deciso a prendere il posto di Ulisse sposando Penelope; John Leguizamo assume il ruolo di Eumeo; Jon Bernthal quello di Menelao; Zendaya veste i panni di Athena; Charlize Theron compare come Calipso; Elliot Page partecipa con un ruolo minore.

Completano l’ensemble Lupita Nyong’o, Mia Goth, Benny Safdie, Himesh Patel e Will Yun Lee, contribuendo a delineare una produzione dal respiro corale e dall’ambizione eccezionale.

Riprese internazionali e il legame con la Sicilia

La lavorazione di Odissea ha coinvolto numerose location distribuite in varie aree del mondo, includendo anche scenari italiani di particolare rilevanza simbolica. Tra questi spiccano la Sicilia e alcune delle sue isole minori, come Lipari, Vulcano e Favignana, territori che contribuiscono a rafforzare il legame tra il film e la dimensione mediterranea del racconto originario.

Una narrazione non lineare che riapre il dibattito sullo stile di Nolan

Le prime immagini hanno immediatamente alimentato un acceso confronto tra spettatori e appassionati. Distribuito a mezzanotte e composto da poche ma significative sequenze, il trailer ha rapidamente generato discussioni diffuse sulla direzione artistica scelta da Christopher Nolan.

Il regista ha infatti confermato che il film adotterà una costruzione narrativa non lineare, elemento coerente con il proprio linguaggio cinematografico ma particolarmente significativo se applicato a una struttura come quella dell’Odissea. La storia seguirà il ritorno di Odisseo verso Itaca dopo la guerra di Troia, intrecciando il viaggio del protagonista con la ricerca portata avanti da Telemaco, impegnato a ottenere notizie sul padre mentre i pretendenti minacciano il regno.

Questo approccio trasforma il racconto in una riflessione frammentata su identità, sopravvivenza e avventura, accentuando la complessità temporale della materia narrativa.

Realismo visivo e riduzione del fantastico: le prime reazioni

Dal trailer emerge con chiarezza una precisa impostazione estetica: il film privilegia un realismo duro, fisico e concreto. Scontri brutali, corpi sottoposti a prove estreme, fango e tensione materiale dominano la rappresentazione, come appare evidente nelle sequenze dedicate allo scontro con il Ciclope.

Questa scelta ha già sollevato interrogativi significativi. Parte del pubblico si domanda infatti quale spazio verrà riservato alla componente più visionaria, onirica e straniante del poema omerico. La percezione iniziale suggerisce che Christopher Nolan possa aver scelto di ridimensionare l’elemento fantastico per privilegiare la dimensione umana dell’epopea.

Resta tuttavia aperta la possibilità che tale impressione derivi esclusivamente dal montaggio del trailer, senza rappresentare necessariamente l’intero equilibrio dell’opera. Ciò nonostante, il materiale promozionale è stato sufficiente a dividere il pubblico tra chi apprezza una rilettura più “terrena” del mito e chi teme un possibile indebolimento dell’identità simbolica del testo originale.

Un progetto produttivo senza precedenti

Con un budget stimato di 250 milioni di dollari, Odissea si configura come il primo lungometraggio narrativo realizzato interamente in IMAX, confermando l’intenzione di Christopher Nolan di fare dell’esperienza cinematografica in sala un elemento centrale del progetto.

A sottolineare ulteriormente questa strategia, i biglietti per le proiezioni IMAX 70mm sono stati messi in vendita con larghissimo anticipo, addirittura un anno prima dell’uscita ufficiale, evidenziando l’enorme aspettativa commerciale e culturale che circonda il film.

Una sfida artistica che va oltre la semplice trasposizione

Le immagini finora diffuse mostrano un’opera di enorme ambizione, caratterizzata da controllo stilistico e coerenza autoriale, ma lasciano aperte numerose questioni sul risultato finale. Adattare Odissea significa confrontarsi con una struttura episodica, simbolica e profondamente stratificata; trasformarla in cinema secondo la visione di Christopher Nolan rappresenta una sfida complessa, che supera largamente il concetto di trasposizione letteraria tradizionale.

Per il momento, il trailer non offre risposte definitive, ma una certezza appare evidente: il confronto critico e pubblico è già pienamente avviato.

Il film arriverà nelle sale italiane il 16 luglio 2026, distribuito da Universal Pictures.