Una settimana speciale dedicata ai personaggi che hanno conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Sky Cinema Family, da oggi fino al 3 luglio, propone una maratona con i più grandi successi firmati Illumination, tra avventure, risate e divertimento per tutta la famiglia

Una settimana all’insegna dei Minions, di Gru e dei personaggi più amati dell’universo Illumination. In occasione dell’uscita nelle sale di Minions & Monsters (TRAILER) , il nuovo capitolo della saga con le celebri creature gialle targata Illumination e Universal Pictures, in arrivo mercoledì 1° luglio, da sabato 27 giugno a venerdì 3 luglio Sky Cinema Family (canale 304) si trasforma in Sky Cinema Illumination, con un’intera settimana di programmazione dedicata ai film della casa d’animazione che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Tutti i titoli saranno disponibili anche on demand e in streaming su NOW .

Una programmazione speciale fino al 3 luglio

Tra i film in programmazione troviamo i primi tre capitoli della saga di Cattivissimo Me: CATTIVISSIMO ME, che vede Gru mettere in atto un deplorevole piano per rubare la Luna; CATTIVISSIMO ME 2, in cui Gru, ormai non più cattivo, viene reclutato per stanare un nuovo criminale che ha rubato un pericolosissimo siero; e CATTIVISSIMO ME 3, dove l’ex cattivo Gru ha a che fare con un fratello che non sapeva di avere e con un ex bambino prodigio ora diventato criminale. Dallo stesso universo arrivano anche MINIONS, che racconta l’origine degli amatissimi esserini gialli, e MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO, ambientato negli anni Settanta e dedicato all’incontro tra il giovane Gru e i suoi inseparabili aiutanti.

Spazio poi alla musica e alla passione per lo spettacolo con SING e SING 2 – SEMPRE PIÙ FORTE, i due film che seguono le avventure del koala Buster Moon e del suo straordinario cast di animali artisti alle prese con spettacoli sempre più ambiziosi.

Completano la programmazione PETS – VITA DA ANIMALI, che svela cosa combinano gli animali domestici quando i loro proprietari escono di casa; HOP, la commedia che unisce animazione e live action raccontando le avventure del figlio del Coniglio Pasquale; e IL GRINCH, tratto dal celebre racconto del Dr. Seuss e dedicato allo scontroso mostriciattolo verde che tenta di rubare il Natale agli abitanti di Chinonso.

SKY CINEMA ILLUMINATION | dal 27 giugno al 3 luglio su Sky Cinema Family (canale 304), in streaming su NOW e disponibile on demand.