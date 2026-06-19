Minions & Monsters, il trailer del film d'animazione

A tre giorni dalla prima mondiale del film d’animazione Minions & Monsters al Festival Internazionale del Film d’Animazione di Annecy, in Francia, la casa di produzione cinematografica Illumination di Universal ha pubblicato il trailer esteso con protagoniste le piccole creature gialle. Il settimo capitolo della saga animata Cattivissimo me, che tra le ultime uscite annovera sia i due precedenti film incentrati sui Minions, rispettivamente Minions (2015) e Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo (2022), sia l’ultimo episodio Cattivissimo me 4 (2024), espande ancora una volta l’universo del dispettoso esercito di scagnozzi gialli in tuta da lavoro. Nella Hollywood degli anni Venti, le piccole creature tentano di girare un film, ma scatenano involontariamente un mostro sulla città. Così, si alleano con una creatura verde e si scontrano con bestie marine, con un coniglio rosa gigante e irascibile e con una mummia alla quale strappano per errore le ossa dalle bende di lino. Come recita la sinossi ufficiale, “questa è la storia turbolenta, assurda e assolutamente vera di come i Minions abbiano conquistato Hollywood, siano diventati star del cinema, abbiano perso tutto, abbiano liberato dei mostri nel mondo e poi si siano riuniti per cercare di salvare il pianeta dal caos che loro stessi avevano creato”. Il film d’animazione uscirà nei cinema il 1º luglio 2026.

Il cast vocale nella versione originale include i vincitori del premio Oscar Allison Janney, Christoph Waltz e Jeff Bridges, nonché i candidati Jesse Eisenberg, Zoey Deutch (Nouvelle Vague), Trey Parker (il co-creatore di South Park) e gli ex membri del Saturday Night Live Bobby Moynihan e Phil LaMarr ( Futurama e King of the Hill ). Il regista candidato agli Oscar Pierre Coffin, che ha già diretto i primi tre film della saga di Cattivissimo me e il primo film d’animazione sui Minions, è alla guida del progetto e presta ancora una volta la voce ai personaggi dalla loro prima apparizione nel 2010. Il film d’animazione è scritto da Brian Lynch (Minions e Pets – Vita da animali) e dallo stesso Pierre Coffin ed è prodotto da Chris Meledandri, fondatore e CEO di Illumination, e da Bill Ryan, produttore esecutivo di Super Mario Bros. – Il film.

Il franchise dei Minions racconta le avventure delle piccole e buffe creature gialle, che sono alla ricerca di un malvagio capo da servire fino al fatidico incontro con il loro leader Gru (nella versione originale doppiato da Steve Carell) proprio alla fine del primo episodio. A oltre 15 anni di distanza dal debutto del film d’animazione Cattivissimo me (2010), il franchise ha generato oltre 5.6 miliardi di dollari al botteghino globale, diventando il franchise di film d’animazione con i maggiori incassi al mondo. I successivi capitoli Cattivissimo me 2 (2013) e Cattivissimo me 3 (2017) hanno infatti debuttato rispettivamente 83,5 milioni di dollari e 99 milioni di dollari durante il periodo festivo, mentre Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo (2022) ha incassato 125 milioni di dollari nello stesso periodo e Cattivissimo me 4 (2024) ha guadagnato 230 milioni di dollari in tutto il mondo.