Universal Pictures e Illumination hanno pubblicato il trailer finale di Minions & Monsters, terzo film dedicato interamente ai celebri personaggi gialli nati nell'universo di Cattivissimo Me. Il filmato porta il pubblico nella Hollywood degli anni Venti, dove i Minions tentano di sfondare nel cinema e finiscono per scatenare una minaccia mostruosa sull'intero pianeta. Il film arriva nelle sale il 1° luglio 2026 e aprirà il Festival di Annecy il 21 giugno.

La trama

Il trailer finale riporta lo spettatore alla Los Angeles degli anni Venti, quando Hollywood stava muovendo i suoi primi passi e cercava talenti freschi da portare sullo schermo. I Minions colgono l'occasione al volo e si lanciano nella conquista del grande schermo con la stessa incoscienza caotica che li ha sempre contraddistinti. L'idea è quella di girare un film horror con mostri veri. Per farlo evocano una creatura - battezzata Goomi - che li guida verso un'isola misteriosa alla ricerca della star perfetta per il loro progetto. La prescelta si chiama Irene. Il problema è che una volta arrivata a Hollywood, Irene non ha intenzione di recitare: vuole distruggere tutto il pianeta. La sinossi ufficiale del film promette di raccontare la storia turbolenta e assurda di come i Minions abbiano conquistato Hollywood, siano diventati star del cinema, abbiano perso tutto, abbiano liberato mostri nel mondo e si siano infine riuniti per cercare di salvare il pianeta dal caos che loro stessi hanno provocato. Il tono del trailer evoca suggestioni che vanno dal Babylon di Damien Chazelle all'horror lovecraftiano, con Goomi nei panni di una piccola creatura adorabile destinata a diventare il nuovo personaggio di punta del franchise.

Il cast

Alla regia torna Pierre Coffin, che aveva già diretto i primi tre capitoli di Cattivissimo Me e il primo Minions, e che come sempre presta la voce a tutti i Minions del franchise fin dal loro debutto nel 2010. La sceneggiatura è firmata da Coffin insieme a Brian Lynch, già autore del primo Minions e dei film della saga Pets. Il cast vocale include Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg, Zoey Deutch, Bobby Moynihan, Phil LaMarr, Trey Parker e Allison Janney, due di loro già legati al franchise: Parker aveva doppiato il villain Balthazar Bratt in Cattivissimo Me 3, mentre Janney era nel cast del primo Minions. Minions & Monsters sarà il film d'apertura del Festival internazionale del cinema d'animazione di Annecy il 21 giugno 2026, prima di arrivare nelle sale di tutto il mondo il 1° luglio.