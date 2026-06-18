La genesi del film Deep Water si colloca all’interno di un percorso produttivo non lineare. L’idea di un sequel ambientato in mare aperto era già stata ipotizzata in passato, ma era stata temporaneamente accantonata a seguito di eventi reali che avevano reso delicato il tema dei disastri aerei. Il progetto è stato successivamente ripreso e rilanciato da nuove società di produzione, tra cui Simmons/Hamilton Productions, che hanno coinvolto Renny Harlin alla regia.

Le riprese si sono svolte tra Nuova Zelanda e Isole Canarie, luoghi scelti per la loro versatilità scenografica e per la possibilità di ricreare ambienti marini e situazioni estreme in condizioni controllate. Il film è stato presentato in anteprima in ambito festivaliero al Sarasota Film Festival nell’aprile 2026, segnando una prima esposizione pubblica del progetto prima della distribuzione ufficiale.