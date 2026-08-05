Sterling Point - L'isola dei segreti, trama e cast della serie Prime

Sterling Point - L'isola dei segreti: trama, cast e trailer della serie tv su Prime VideoSerie TV
Introduzione
Sterling Point - L'isola dei segreti è una serie tv statunitense che debutta in streaming su Prime Video il 5 agosto, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick. Scritta e ideata da Megan Park, è un teen drama che mescola molti generi, tra coming of age, giallo e romance. Girata prevalentemente in Ontario, sul lago Muskoka, è un racconto perfetto per l'estate. Nel cast, Ella Rubin e Keen Ruffalo, figlio di Mark, al primo ruolo significativo della sua carriera.
Quello che devi sapere
Sterling Point - L'isola dei segreti, quando esce e dove vederla
Sterling Point - L'isola dei segreti è una serie televisiva del 2026 ideata da Megan Park e da lei diretta insieme a Aurora Guerrero e Andrew Ahn.
Lo show, composto da 8 episodi, è una delle novità seriali del mese di agosto (VEDI TUTTE LE SERIE TV) ed è visibile su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Di cosa parla la serie tv
Annie Jacobson è una diciassettene di New York che sta vivendo una fase complicata della sua vita.
Lei e suo fratello gemello Connor scoprono di aver ereditato con la morte del padre della loro madre defunta un cottage su un'isola canadese: Sterling Point.
Incuriosita dalla scoperta, Annie parte per il Canada in cerca di tracce della sua famiglia che ha frequentato pochissimo, dal momento che sua madre è morta quando lei e Connor erano bambini.
Giunta sul posto, la ragazza scopre che l'eredità non si limita al solo cottage: suo nonno Gordon possedeva l'intera zona ma i segreti di famiglia non finiscono qui. Tra le nuove conoscenze c'è Ramona, una ragazza che sostiene di essere la nipote di Gordon nonché la figlia della madre di Annie.
Il cast della serie Prime
La statunitense Ella Rubin, Annie nella serie, è già apparsa in diversi film dando prova della sua versatiltà, da The Idea of You (2024) ad Anora (2024), e l'horror Until Dawn - Fino all'alba.
Suo fratello Connor è Keen Ruffalo, figlio di Mark. Ramona ha il volto della tedesca Amélie Hoeferle, già apparsa in Eddington (2025) e Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente (2023).
Nel cast ci sono anche Jeffrey Dean Morgan, star di Supernatural, e il giovane Jacob Whiteduck-Lavoie.
Temi e location della serie
Sterling Point - L'isola dei segreti è un romanzo di formazione ma anche uno show pieno di mistero e l'equilibrio di questi elementi con situazioni e dialoghi comedy ne fanno un prodotto interessante per il pubblico che apprezza le storie con protagonisti adolescenti di stampo romance.
La serie propone, inoltre, un soggetto originale, per cui ha tra i suoi punti di forza anche il carattere inedito della trama.
Ambientato a New York ma soprattutto in Ontario, Canada, nella regione del lago Muskoka, offre allo spettatore paesaggi estivi unici, in parte anticipati dalle immagini del trailer, visibile anche in testa a questa scheda.
Lo show esplora diversi temi ma principalmente quello della crescita, collegato a quello della costruzione della propria identità, messa in gioco da una storia familiare piena di buchi da riempire con verità inaspettate.
Un dramma familiare, insomma, ma anche un giallo con nodi da sciogliere attraverso il confronto con l'altro. Va da sé che uno dei temi della serie è l'amicizia espressa atraverso le relazioni che i protagonisti instaurano fra loro.