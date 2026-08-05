Sterling Point - L'isola dei segreti, trama e cast della serie Prime

La statunitense Ella Rubin, Annie nella serie, è già apparsa in diversi film dando prova della sua versatiltà, da The Idea of You (2024) ad Anora (2024), e l'horror Until Dawn - Fino all'alba.

Suo fratello Connor è Keen Ruffalo, figlio di Mark. Ramona ha il volto della tedesca Amélie Hoeferle, già apparsa in Eddington (2025) e Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente (2023).

Nel cast ci sono anche Jeffrey Dean Morgan, star di Supernatural, e il giovane Jacob Whiteduck-Lavoie.

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