Introduzione
Va in onda su Rai 1, mercoledì 5 agosto, l'avventura per tutta la famiglia ambientata tra le dune del Sahara. Diretto da Éric Barbier, il film racconta l'amicizia tra un giovane nomade e un cucciolo di dromedario dal talento straordinario, in un viaggio fatto di coraggio, libertà e speranza
Quello che devi sapere
La trama
Protagonista di Teo e Zodì - Un cammello per amico - in onda su Rai 1 mercoledì 8 agosto - è Zodì, un ragazzino berbero di dodici anni che vive con la madre all'interno di una comunità nomade. È l'unico bambino del gruppo a frequentare la scuola e la sua indole curiosa lo rende in qualche modo diverso dai coetanei. Un giorno, mentre si sta recando a lezione, il ragazzo si imbatte in un cucciolo di dromedario rimasto solo dopo un attacco dei bracconieri. Decide dunque di prendersene cura, lo nutre e lo battezza con un nome che diventerà il simbolo di un legame indissolubile. Il piccolo animale, dal manto bianco e riconoscibile, è diffidente e impaurito: solo la presenza del ragazzo riesce a tranquillizzarlo. Da quel momento i due diventano inseparabili, dando inizio a un'amicizia destinata a cambiare le loro vite.
Talenti e minacce
La svolta arriva quando una giovane veterinaria, Julia, scopre che il dromedario possiede qualità atletiche fuori dal comune e una velocità eccezionale. Zodì intuisce così che l'animale potrebbe rappresentare una fortuna e un futuro migliore per la sua tribù. L'obiettivo diventa ambizioso: preparare il giovane campione per le prestigiose corse degli Emirati. Le eccezionali doti dell'animale, però, attirano anche l'attenzione di Tarek, un temuto bracconiere della zona deciso a impossessarsene per sfruttarlo nelle corse clandestine. Per proteggere il suo amico, al ragazzo non resta che una scelta coraggiosa: fuggire.
Il viaggio attraverso il Sahara
Braccati dal bracconiere, i due protagonisti si lanciano in un'attraversata avventurosa del deserto. Durante il tragitto affrontano numerosi pericoli, tra cui una tempesta di sabbia e l'attraversamento di una distesa di sale, con l'obiettivo di raggiungere sani e salvi Abu Dhabi e partecipare a una delle corse più famose al mondo. Il viaggio non è soltanto fisico, ma anche interiore. Zodì impara ad affrontare le sue paure, a difendere ciò che ama e a non rinunciare ai propri ideali, in un percorso di crescita che accompagna lo spettatore fino all'ultima scena.
Il cast
Nei panni del giovane protagonista Zodì c'è Yassir Drief, affiancato da Alexandra Lamy nel ruolo della veterinaria Julia e da Youssef Hajdi in quello del bracconiere Tarek. Completano il cast Nadia Benzakour, Jesuthasan Antonythasan e Amine Ennaji. Il titolo originale della pellicola, del 2023, è Zodi et Téhu, frères du désert.
Curiosità e colonna sonora
Dietro le quinte, il film nasconde alcuni dettagli interessanti. Le riprese si sono svolte a Ouarzazate, cittadina del Marocco, e il regista ha voluto coinvolgere alcune vere famiglie di nomadi che vivono in quella zona. La scelta di un dromedario dal manto bianco non è casuale: serviva a farlo risaltare nel branco e a renderlo immediatamente riconoscibile agli occhi dei più piccoli. Un'altra curiosità riguarda la colonna sonora, firmata per la prima volta al cinema dal cantautore Mika. Al di là degli inseguimenti e dei colpi di scena, il film propone una riflessione sul valore dell'amicizia, sul rispetto per gli animali e sul profondo legame tra l'uomo e la natura. L'appuntamento è dalle 21.30 su Rai1, con la possibilità di seguire il film anche in streaming su RaiPlay, in diretta e on demand.