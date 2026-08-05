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Teo e Zodì - Un cammello per amico, trama e cast del film stasera in prima tv

Cinema

Introduzione

Va in onda su Rai 1, mercoledì 5 agosto, l'avventura per tutta la famiglia ambientata tra le dune del Sahara. Diretto da Éric Barbier, il film racconta l'amicizia tra un giovane nomade e un cucciolo di dromedario dal talento straordinario, in un viaggio fatto di coraggio, libertà e speranza

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Quello che devi sapere

La trama

Protagonista di Teo e Zodì - Un cammello per amico - in onda su Rai 1 mercoledì 8 agosto - è Zodì, un ragazzino berbero di dodici anni che vive con la madre all'interno di una comunità nomade. È l'unico bambino del gruppo a frequentare la scuola e la sua indole curiosa lo rende in qualche modo diverso dai coetanei. Un giorno, mentre si sta recando a lezione, il ragazzo si imbatte in un cucciolo di dromedario rimasto solo dopo un attacco dei bracconieri. Decide dunque di prendersene cura, lo nutre e lo battezza con un nome che diventerà il simbolo di un legame indissolubile. Il piccolo animale, dal manto bianco e riconoscibile, è diffidente e impaurito: solo la presenza del ragazzo riesce a tranquillizzarlo. Da quel momento i due diventano inseparabili, dando inizio a un'amicizia destinata a cambiare le loro vite.

1/5

Talenti e minacce

La svolta arriva quando una giovane veterinaria, Julia, scopre che il dromedario possiede qualità atletiche fuori dal comune e una velocità eccezionale. Zodì intuisce così che l'animale potrebbe rappresentare una fortuna e un futuro migliore per la sua tribù. L'obiettivo diventa ambizioso: preparare il giovane campione per le prestigiose corse degli Emirati. Le eccezionali doti dell'animale, però, attirano anche l'attenzione di Tarek, un temuto bracconiere della zona deciso a impossessarsene per sfruttarlo nelle corse clandestine. Per proteggere il suo amico, al ragazzo non resta che una scelta coraggiosa: fuggire.

2/5
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Il viaggio attraverso il Sahara

Braccati dal bracconiere, i due protagonisti si lanciano in un'attraversata avventurosa del deserto. Durante il tragitto affrontano numerosi pericoli, tra cui una tempesta di sabbia e l'attraversamento di una distesa di sale, con l'obiettivo di raggiungere sani e salvi Abu Dhabi e partecipare a una delle corse più famose al mondo. Il viaggio non è soltanto fisico, ma anche interiore. Zodì impara ad affrontare le sue paure, a difendere ciò che ama e a non rinunciare ai propri ideali, in un percorso di crescita che accompagna lo spettatore fino all'ultima scena.

3/5

Il cast

Nei panni del giovane protagonista Zodì c'è Yassir Drief, affiancato da Alexandra Lamy nel ruolo della veterinaria Julia e da Youssef Hajdi in quello del bracconiere Tarek. Completano il cast Nadia Benzakour, Jesuthasan Antonythasan e Amine Ennaji. Il titolo originale della pellicola, del 2023, è Zodi et Téhu, frères du désert.

4/5
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Curiosità e colonna sonora

Dietro le quinte, il film nasconde alcuni dettagli interessanti. Le riprese si sono svolte a Ouarzazate, cittadina del Marocco, e il regista ha voluto coinvolgere alcune vere famiglie di nomadi che vivono in quella zona. La scelta di un dromedario dal manto bianco non è casuale: serviva a farlo risaltare nel branco e a renderlo immediatamente riconoscibile agli occhi dei più piccoli. Un'altra curiosità riguarda la colonna sonora, firmata per la prima volta al cinema dal cantautore Mika. Al di là degli inseguimenti e dei colpi di scena, il film propone una riflessione sul valore dell'amicizia, sul rispetto per gli animali e sul profondo legame tra l'uomo e la natura. L'appuntamento è dalle 21.30 su Rai1, con la possibilità di seguire il film anche in streaming su RaiPlay, in diretta e on demand. 

5/5
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