Dietro le quinte, il film nasconde alcuni dettagli interessanti. Le riprese si sono svolte a Ouarzazate, cittadina del Marocco, e il regista ha voluto coinvolgere alcune vere famiglie di nomadi che vivono in quella zona. La scelta di un dromedario dal manto bianco non è casuale: serviva a farlo risaltare nel branco e a renderlo immediatamente riconoscibile agli occhi dei più piccoli. Un'altra curiosità riguarda la colonna sonora, firmata per la prima volta al cinema dal cantautore Mika. Al di là degli inseguimenti e dei colpi di scena, il film propone una riflessione sul valore dell'amicizia, sul rispetto per gli animali e sul profondo legame tra l'uomo e la natura. L'appuntamento è dalle 21.30 su Rai1, con la possibilità di seguire il film anche in streaming su RaiPlay, in diretta e on demand.