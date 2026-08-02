18 serie tv da vedere ad agosto, da Atomic e Lanterns a Reacher 4

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Outer Banks 5 - Netflix. Il 20 agosto debutta la quinta e ultima stagione della serie tv. I Pogues sono al punto di rottura assoluto, dopo la tragica perdita di JJ in Marocco: bloccati lontano da casa e in lutto per il cuore del gruppo, hanno perso la Blue Crown e continuano a fronteggiare una serie di vecchie minacce. Il cuore emotivo della stagione è la vendetta. Si abbandona quindi la classica formula della caccia al tesoro per un racconto più cupo, incentrato su lutto, tradimento e ricerca di giustizia.