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Sono già virali le foto che vedono assieme per la promozione dello show Kaia Gerber e Homer Gere, figli di Cindy Crawford e Richard Gere avuti con altri compagni. Come è noto Gere e la supermodella furono una coppia verso la fine degli anni Ottanta e si sposarono nel 1991 per poi divorziare nel 1995. Lo schermo, adesso, e una storia di finzione, dà l'opportunità ai giovani figli delle due celebrità di misurarsi insieme nello stesso progetto.