The Shards, Kaia Gerber e Homer Gere alla première mondiale della serie a New York. FOTO
La serie televisiva prodotta da Ryan Murphy è un invito a fare un salto nel tempo, negli sfavillanti e pericolosi anni Ottanta. All'anteprima dello show, che arriverà dal 6 agosto in Italia su Disney+, il cast ha catturato l'attenzione per gli outfit glamour e le pose accattivanti al photocall. Occhi puntati sui Kaia Gerber e Homer Gere, figli di Cindy Crawford e Richard Gere, che furono davvero una coppia da sogno più di trent'anni fa - IN AGGIORNAMENTO