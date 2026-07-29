Sting, la possibile scaletta del concerto a Bassano del Grappa

Dopo l’affermazione con i Police, il cantautore britannico ha dato il via a una carriera solista di enorme successo, tra i suoi album più acclamati troviamo The Soul Cages, Ten Summoner's Tales, Brand New Day e Sacred Love
Dopo lo show all’Arena Santa Giuliana di Perugia, il 31 luglio Sting sarà in concerto a Bassano del Grappa. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del cantautore britannico: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
sting a perugia, la possibile scaletta del concerto
Venerdì 31 luglio il cantautore britannico (FOTO) sarà in concerto al Parco Ragazzi del '99 di Bassano del Grappa. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Englishman in New York a Shape of My Heart passando per Every Breath You Take e Roxanne. Stando a quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 30 giugno al concerto in Norvegia:
- If I Ever Lose My Faith in You
- Englishman in New York
- Every Little Things She Does Is Magic
- Fields of Gold
- Mad About You
- Never Coming Home
- A Thousand Years
- Can’t Stand Losing You
- Brand New Day
- Shape of My Heart
- Wrapped Around Your Finger
- Desert Rose
- Every Breath You Take
- Roxanne
- Fragile
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A giugno il cantautore ha pubblicato l'album The Night Watch: Live at the Rijksmuseum, registrato dal vivo al Rijksmuseum di Amsterdam tra i capolavori di Rembrandt, Vermeer e Judith Leyster. L’artista si è esibito nella Galleria d'Onore del museo suonando una chitarra del XVII secolo realizzata per la corte di Luigi XIV. Presente anche il suo storico chitarrista Dominic Miller. Questa la tracklist del disco:
- Message in a Bottle
- The Last Ship
- he Night the Pugilist Learned How to Dance
- Island of Souls
- All This Time
- What Say You, Meg?
- Roxanne
- Shape of My Heart
- Every Little Thing She Does is Magic
- Fields of Gold
- Fragile
- Every Breath You Take
Dopo l’affermazione con i Police, Sting ha dato il via a una carriera solista di enorme successo, tra i suoi album più acclamati troviamo The Soul Cages, Ten Summoner's Tales, Brand New Day e Sacred Love. Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerosi riconoscimenti, tra i quali diciassette statuette ai Grammy Awards.
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