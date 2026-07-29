Sting, la possibile scaletta del concerto a Bassano del Grappa

Dopo l’affermazione con i Police, il cantautore britannico ha dato il via a una carriera solista di enorme successo, tra i suoi album più acclamati troviamo The Soul Cages, Ten Summoner's Tales, Brand New Day e Sacred Love

sting a perugia, la possibile scaletta del concerto

Venerdì 31 luglio il cantautore britannico (FOTO) sarà in concerto al Parco Ragazzi del '99 di Bassano del Grappa. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Englishman in New York a Shape of My Heart passando per Every Breath You Take e Roxanne. Stando a quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 30 giugno al concerto in Norvegia:

If I Ever Lose My Faith in You

Englishman in New York

Every Little Things She Does Is Magic

Fields of Gold

Mad About You

Never Coming Home

A Thousand Years

Can’t Stand Losing You

Brand New Day

Shape of My Heart

Wrapped Around Your Finger

Desert Rose

Every Breath You Take

Roxanne

Fragile