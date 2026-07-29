Il Volo, la possibile scaletta del concerto a Codroipo

Venerdì 31 luglio Il Volo fa tappa a Codroipo, nello scenario della storica Villa Manin di Passariano, per un'unica data in esclusiva regionale del World Tour 2026-2027
Il Volo torna in Friuli Venezia Giulia a distanza di anni, con uno spettacolo che ripercorre l'intero percorso artistico del gruppo, tra grandi classici della tradizione italiana, repertorio lirico e i brani che hanno segnato la loro carriera internazionale.
Venerdì 31 luglio, il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble fa tappa a Codroipo, nello scenario della storica Villa Manin di Passariano, per un'unica data in esclusiva regionale del World Tour 2026-2027.
Un ritorno atteso nel cuore del Friuli
Il concerto di Codroipo si inserisce nella leg estiva della nuova tournée mondiale del trio che, tra luglio e settembre 2026, attraverserà Italia, Spagna e Grecia, per poi proseguire a dicembre con gli attesissimi appuntamenti nei palasport italiani.
La data di Villa Manin arriva dopo le tappe di Pistoia, Asti, Vigevano, Siracusa e diversi impegni internazionali, e segna un ritorno del gruppo a Codroipo dopo il concerto del luglio 2018.
L'appuntamento, organizzato da Zenit srl in collaborazione con l'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, la Regione, PromoTurismo FVG e la Città di Codroipo, è in programma alle ore 21.00.
Dopo la tappa friulana, il tour estivo proseguirà con le date di Forte dei Marmi, Barletta, Alghero, la doppia serata di Taormina e gli appuntamenti di Lanciano, Macerata, Brescia e Caserta.
La possibile scaletta
Il Volo non ha diffuso una setlist ufficiale per la serata di Codroipo. Come punto di riferimento si possono guardare le scalette proposte nelle date recenti del trio, che uniscono i grandi successi al repertorio classico e lirico. L'ordine dei brani potrebbe subire variazioni da una serata all'altra. Ecco i pezzi eseguiti nelle ultime esibizioni del gruppo:
Per aspera ad astra
Chiaro di luna
Who Wants to Live Forever
Capolavoro
Angels
The Show Must Go On
E lucevan le stelle / Amor de mi vida
Now We Are Free
Il mondo all'incontrario
E più ti penso
Se (da Cinema Paradiso)
Se telefonando
Succede
My Way
Per te ci sarò / Vicinissimo / Musica che resta / L'amore si muove
The Sound of Silence
Hallelujah
Tra le onde
Saturno e Venere
Miserere
E penso a te
Frammenti di universo
…Ad astra
Un amore così grande
Il mondo
Grande amore