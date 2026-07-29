Sono già virali le immagini di Dakota Johnson nei panni di Marilyn Monroe , istantanee tratte da Flesh Impact, il cortometraggio firmato da Maggie Gyllenhaal che sarà proiettato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia , in programma dal 2 al 12 settembre. Johnson, classe 1989, ha 36 anni, ovvero l'età che Monroe aveva quando è stata ritrovata senza vita nella sua casa di Brentwood, a Los Angeles. Cosa sarebbe accaduto se Marilyn fosse vissuta? Che tipo di donna e di attrice sarebbe diventata? A queste domande che qualunque appassionato di cinema si è posto almeno una volta nella vita, ha provato a rispondere la regista de La figlia oscura e La sposa! in diciassette minuti , questa la durata del corto in cui l'americana ha immaginato due Monroe , una giovane e una anziana , interpretata da Ellen Burstyn , attrice che a Venezia riceverà il Leone d'Oro alla carriera nel giorno in cui è in programma Flesh Impact.

Due Marilyn (una invecchiata)

"Flesh Impact" è passata alla storia come ciò che disse Billy Wilder diede a proposito di Marilyn Monroe e del modo in cui la vedeva sullo schermo.

Wilder, che ha tirato fuori una vena brillante dell'attrice attraverso pelicole entrate nella leggenda come A qualcuno piace caldo (1959) e Quando la moglie è in vacanza (1955), e che ha lanciato Marilyn tra le più grandi attrici comiche della storia di Hollywood, non poteva prevedere cosa il destino avrebbe riservato alla star.

Quel futuro che non si è mai realizzato sullo schermo né fuori è stato la nuova ossessione di Maggie Gyllenhaal che nel suo nuovo cortometraggio si chiede cosa sarebbe stato di Monroe se avesse raggiunto i sessant'anni.

Nele foto che Vanity Fair ha condiviso in esclusiva (anche nel post in basso), vediamo Dakota Johnson con la chioma iconica da vamp di Marylin in un teatro newyorkese, alle prese con un provino nel quale, verosimilmente, si racconta.

L'attrice di Material Love ha i lineamenti bellissimi e gli occhi azzurri come Monroe. Gyllenhaal le ha messo anche una gonna a tubino aderente e una camicia bianca, outfit riconoscibile in molte foto famose dell'icona dello schermo.

La chioma bionda tutta riccioli è la stessa che sfoggia Ellen Burstyn nella versione di Marilyn invecchiata. Stessa espressione, sguardo dolente e inquieto ma con la pelle segnata dal tempo.

Che ne è di una bellezza del genere quando invecchia? Questa è una delle domande che perseguitano la protagonista, l'industria del cinema e le sue star. Monroe è sfuggita alla prova dell'invecchiamento. Questo corto immagina quello che non è mai stato.