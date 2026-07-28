Nek a Perugia, la possibile scaletta del concerto

Nuovo appuntamento con la tournée di Nek, all’anagrafe Filippo Neviani. Il 29 luglio la voce di Fatti avanti amore salirà sul palco dello stadio Comunale L. Bazzurri di Perugia. In seguito, l’artista proseguirà il tour esibendosi in numerose altre città italiane
Mercoledì 29 luglio Nek (FOTO) sarà in concerto a Perugia per l’appuntamento inserito nel cartellone del Devil Jammin Festival. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
nek a perugia, la possibile scaletta
Nuovo appuntamento con la tournée di Nek, all’anagrafe Filippo Neviani. Il 29 luglio la voce di Fatti avanti amore si esibirà allo stadio Comunale L. Bazzurri di Perugia. Stando a quanto comunicato dal sito del festival, lo spettacolo avrà inizio alle ore 22.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Almeno stavolta a Laura non c’è passando per Lascia che io sia e Ci sei tu. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 3 aprile al concerto al Teatro Regio di Parma:
- Almeno stavolta
- Se una regola c’è
- Dimmi cos’è
- Sul treno
- Mi farà trovare pronto
- Freud
- Sei solo tu
- Nella stanza 26
- Vivere senza te / Vulnerabile / Va bene così
- Tu sei, tu sai
- In te
- Cuori in tempesta
- La vita è
- E da qui
- Perdonare
- Uno di questi giorni
- Musica sotto le bombe
- Unici
- Io ricomincerei
- Ci sei tu
- Lascia che io sia
- Fatti avanti amore
- Sei grande
- Se telefonando
- Laura non c’è
- Se io non avessi te
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Dopo essersi fatto conoscere con il brano In te in gara nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo, nel 1997 Nek si è affermato definitivamente con Laura non c’è. Negli anni successivi l’artista ha conquistato grande popolarità anche fuori dai confini nazionali, tra i suoi album più amati troviamo Lei, gli amici e tutto il resto, In due e Una parte di me. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Se una regola c’è, Ci sei tu, Lascia che io sia, Fatti avanti amore, Se io non avessi te e Almeno stavolta. Spazio anche alle collaborazioni: da Freud con J-Ax a Duri da battere con Max Pezzali e Francesco Renga (FOTO).
Dopo il concerto di Perugia, venerdì 31 luglio Nek porterà la sua musica a Sanza. In seguito, l’artista proseguirà la tournée esibendosi in numerose altre città. Questo il calendario completo della tournée:
- venerdì 31 luglio 2026 - SANZA (SA) · FESTIVAL DELL'ACCOGLIENZA / VILLA COMUNALE
- mercoledì 05 agosto 2026 - FORTE DEI MARMI (LU) · VILLA BERTELLI LIVE
- sabato 08 agosto 2026 - ASIAGO (VI) · ASIAGO LIVE | PIAZZA CARLI
- domenica 09 agosto 2026 - ISOLA DI ALBARELLA (RO) · ALBARELLA 2026 - ARENA CENTRO SPORTIVO
- giovedì 13 agosto 2026 - MARINA DI MANCAVERSA (LE) · TERRA MARE | ARENA DEL MARE
- lunedì 17 agosto 2026 - LIONI (AV) · PIAZZA IV NOVEMBRE
- martedì 18 agosto 2026 - ROCCA IMPERIALE (CS) · LEMON FEST - ARENA DEL MARE
- venerdì 21 agosto 2026 - MARINA DI MODICA (RG) · AUDITORIUM MEDITERRANEO
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