Nek a Perugia, la possibile scaletta del concerto

Nuovo appuntamento con la tournée di Nek , all’anagrafe Filippo Neviani . Il 29 luglio la voce di Fatti avanti amore si esibirà allo stadio Comunale L. Bazzurri di Perugia. Stando a quanto comunicato dal sito del festival, lo spettacolo avrà inizio alle ore 22.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Almeno stavolta a Laura non c’è passando per Lascia che io sia e Ci sei tu. Stando a quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti il 3 aprile al concerto al Teatro Regio di Parma:

Dopo essersi fatto conoscere con il brano In te in gara nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo, nel 1997 Nek si è affermato definitivamente con Laura non c’è. Negli anni successivi l’artista ha conquistato grande popolarità anche fuori dai confini nazionali, tra i suoi album più amati troviamo Lei, gli amici e tutto il resto, In due e Una parte di me. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Se una regola c’è, Ci sei tu, Lascia che io sia, Fatti avanti amore, Se io non avessi te e Almeno stavolta. Spazio anche alle collaborazioni: da Freud con J-Ax a Duri da battere con Max Pezzali e Francesco Renga (FOTO).

Dopo il concerto di Perugia, venerdì 31 luglio Nek porterà la sua musica a Sanza. In seguito, l’artista proseguirà la tournée esibendosi in numerose altre città. Questo il calendario completo della tournée:

venerdì 31 luglio 2026 - SANZA (SA) · FESTIVAL DELL'ACCOGLIENZA / VILLA COMUNALE

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- FORTE DEI MARMI (LU) · VILLA BERTELLI LIVE sabato 08 agosto 2026 - ASIAGO (VI) · ASIAGO LIVE | PIAZZA CARLI

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