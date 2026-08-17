Morta a 36 anni Hayden Panettiere, attrice star di Heroes e Nashville

L'attrice di "Heroes" e "Nashville" è stata trovata senza vita in una casa in South Carolina. I soccorritori sono intervenuti per un arresto cardiaco, ma ogni tentativo di rianimarla è stato vano. Secondo Tmz, che ha diffuso l'audio della chiamata di soccorso, il decesso sarebbe legato a un'overdose: l'autopsia dovrà chiarire le cause
Hayden Panettiere, attrice statunitense diventata celebre con le serie tv "Heroes" e "Nashville", è morta a 36 anni. È stata trovata senza vita all'interno di un'abitazione a Greenville, in South Carolina, dove i soccorritori sono intervenuti per un arresto cardiaco. La notizia della scomparsa è stata confermata dal suo agente ad ABC News. Panettiere, che aveva iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo da bambina, aveva raggiunto la fama internazionale interpretando Claire Bennet in "Heroes" e aveva poi recitato, tra gli altri, in "Scream 4", "Scream VI" e "Nashville". Le cause del decesso non sono state ancora ufficialmente accertate.
L'annuncio della morte di Hayden Panettiere
La scomparsa dell'attrice è stata comunicata dal suo rappresentante. In una nota, il padre Skip Panettiere ha dichiarato: "È con profonda tristezza che annunciamo la tragica scomparsa della nostra amata Hayden. Era una luce incredibile e una forza della natura che ha portato amore e gioia incommensurabili a tutti coloro che la conoscevano, e ai milioni di persone che l'hanno vista sullo schermo".
La famiglia ha chiesto rispetto per la privacy, spiegando che "la nostra famiglia ha bisogno di tempo per elaborare questa perdita inimmaginabile". Hayden Panettiere lascia una figlia, Kaya Evdokia Klitschko, nata nel 2014 dalla relazione con l'ex campione di pugilato Volodymyr Klyčko.
I soccorsi e la chiamata al 911
Secondo quanto ricostruito da Tmz, una persona amica dell'attrice ha chiamato il 911 alle 13.51 di domenica, segnalando che Panettiere era priva di sensi e in arresto cardiaco all'interno della residenza di Greenville. Sempre secondo la testata, che ha diffuso l'audio della comunicazione tra la centrale e i soccorritori, i medici sono stati inviati sul posto per praticare la rianimazione a una persona in overdose. Gli agenti della polizia di Greenville e il personale dell'emergenza sanitaria sarebbero intervenuti rapidamente, tentando di rianimare l'attrice con manovre avanzate e massaggio cardiaco. Ogni sforzo si è però rivelato inutile: il decesso è stato dichiarato alle 14.32.
La polizia, riferisce ancora Tmz, non avrebbe riscontrato segni iniziali di violenza e le circostanze della morte non sarebbero apparse sospette. Il medico legale della contea di Greenville eseguirà l'autopsia lunedì per determinare causa e modalità del decesso.
La carriera, da bambina a star di "Heroes"
Nata a Palisades il 21 agosto 1989, Hayden Panettiere aveva iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo a soli 11 mesi, comparendo in uno spot pubblicitario per un trenino giocattolo. A quattro anni aveva ottenuto il ruolo di Sarah Roberts nella soap opera della ABC “Una vita da vivere”, interpretato dal 1994 al 1997. Dal 1997 al 2001 era stata invece Lizzie Spaulding in “Sentieri”, personaggio coinvolto in una storia legata alla leucemia.
Nel 1998 era arrivato il debutto sul grande schermo con un piccolo ruolo ne “L'oggetto del mio desiderio”. Negli anni successivi aveva recitato, tra gli altri, ne “Il sapore della vittoria”, “Le parole che non ti ho detto”, “Quando meno te lo aspetti” e “Ice Princess - Un sogno sul ghiaccio”. Aveva inoltre partecipato a serie televisive come “Ally McBeal”, “Malcolm” e “Law & Order - Unità vittime speciali”.
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Il successo internazionale con "Heroes"
La notorietà internazionale era arrivata nel 2006 con “Heroes”. Nella serie Panettiere interpretava Claire Bennet, una cheerleader dotata del potere della rigenerazione cellulare. Nel 2011 aveva interpretato la protagonista del film tv “Amanda Knox”. Nello stesso periodo aveva lavorato anche al cinema, tra cui nel quarto capitolo della saga “Scream”, nel ruolo di Kirby Reed, personaggio poi ripreso in “Scream VI”.
Dal 2012 al 2018 era stata tra i protagonisti di “Nashville”, serie ambientata nel mondo della musica country e incentrata sulla rivalità tra due star.
L'autobiografia "This Is Me. A Reckoning"
Tra i lavori più recenti di Hayden Panettiere c'è l'autobiografia “This Is Me. A Reckoning”, nella quale l'attrice ripercorre alcune delle esperienze vissute a Hollywood e il rapporto con la pressione dei tabloid nei primi anni Duemila.
Nel libro racconta anche episodi legati alla depressione post-partum, alla dipendenza e alla violenza domestica.