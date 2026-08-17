Morta a 36 anni Hayden Panettiere, attrice star di Heroes e Nashville

L'attrice di "Heroes" e "Nashville" è stata trovata senza vita in una casa in South Carolina. I soccorritori sono intervenuti per un arresto cardiaco, ma ogni tentativo di rianimarla è stato vano. Secondo Tmz, che ha diffuso l'audio della chiamata di soccorso, il decesso sarebbe legato a un'overdose: l'autopsia dovrà chiarire le cause

Hayden Panettiere, attrice statunitense diventata celebre con le serie tv "Heroes" e "Nashville", è morta a 36 anni. È stata trovata senza vita all'interno di un'abitazione a Greenville, in South Carolina, dove i soccorritori sono intervenuti per un arresto cardiaco. La notizia della scomparsa è stata confermata dal suo agente ad ABC News. Panettiere, che aveva iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo da bambina, aveva raggiunto la fama internazionale interpretando Claire Bennet in "Heroes" e aveva poi recitato, tra gli altri, in "Scream 4", "Scream VI" e "Nashville". Le cause del decesso non sono state ancora ufficialmente accertate.

La scomparsa dell'attrice è stata comunicata dal suo rappresentante. In una nota, il padre Skip Panettiere ha dichiarato: "È con profonda tristezza che annunciamo la tragica scomparsa della nostra amata Hayden. Era una luce incredibile e una forza della natura che ha portato amore e gioia incommensurabili a tutti coloro che la conoscevano, e ai milioni di persone che l'hanno vista sullo schermo".

I soccorsi e la chiamata al 911

Secondo quanto ricostruito da Tmz, una persona amica dell'attrice ha chiamato il 911 alle 13.51 di domenica, segnalando che Panettiere era priva di sensi e in arresto cardiaco all'interno della residenza di Greenville. Sempre secondo la testata, che ha diffuso l'audio della comunicazione tra la centrale e i soccorritori, i medici sono stati inviati sul posto per praticare la rianimazione a una persona in overdose. Gli agenti della polizia di Greenville e il personale dell'emergenza sanitaria sarebbero intervenuti rapidamente, tentando di rianimare l'attrice con manovre avanzate e massaggio cardiaco. Ogni sforzo si è però rivelato inutile: il decesso è stato dichiarato alle 14.32.

La polizia, riferisce ancora Tmz, non avrebbe riscontrato segni iniziali di violenza e le circostanze della morte non sarebbero apparse sospette. Il medico legale della contea di Greenville eseguirà l'autopsia lunedì per determinare causa e modalità del decesso.