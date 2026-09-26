Margaret Qualley e Sabrina Carpenter nel cast del biopic Fred Astaire

Tom Holland ha trovato le sue partner di ballo per il biopic di Sony Pictures ancora senza titolo su Fred Astaire, sono Margaret Qualley e Sabrina Carpenter. Lo riferiscono diversi media statunitensi. Il film sarà diretto da Paul King e si basa sul libro 'The Astaires: Fred & Adele' di Kathleen Riley. Come già annunciato, Holland interpreterà l'elegante ballerino, la candidata ai Golden Globe Margaret Qualley (Maid, The Substance) reciterà nel ruolo di Adele Astaire, mentre la vincitrice di un Grammy Sabrina Carpenter interpreterà Ginger Rogers. Fred e Adele sono stati grandi star a Broadway e nel West End di Londra prima che Fred diventasse una delle più grandi star del cinema, insieme alla co-protagonista e partner di ballo Ginger Rogers.

Le parole di Paul King

"Sono entusiasta e onorato che mi sia stato affidato il compito di portare sul grande schermo la storia di Fred Astaire e della sua prima partner di ballo, sua sorella maggiore, Adele - ha dichiarato King in un comunicato -. Fred ha lasciato un'eredità intramontabile della danza nel cinema, notoriamente nelle sue collaborazioni con Ginger Rogers, mentre il lavoro di Adele è andato perduto nel tempo. Non sopravvisse, infatti, alcun filmato delle sue esibizioni. La sfida cinematografica di far rivivere queste icone del ventesimo secolo è un'impresa che non avrei potuto immaginare senza Tom Holland, Margaret Qualley e Sabrina Carpenter al mio fianco". Fred Astaire ha recitato in oltre 30 film musicali, oltre alla sua carriera teatrale a Broadway e nel West End durata circa settant'anni. Viene solitamente ricordato per il suo sodalizio artistico con Ginger Rogers, che ha recitato in diversi film con lui, tra cui 'Follie d'inverno' (Swing Time, 1936), 'Cerco il mio amore'(The Gay Divorcee, 1934) e 'Cappello a cilindro' (Top Hat, 1935).