Bruno Kramm morto durante concerto il fondatore del gruppo Das Ich

Si è spento la scorsa notte a Granada, in Andalusia, durante un concerto il tastierista e fondatore del gruppo tedesco di musica industriale e dark Das Ich. Le autorità giudiziarie hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le circostanze della morte

E' morto la scorsa notte a Granada, in Andalusia, durante un concerto Bruno Kramm, tastierista e fondatore del gruppo tedesco di musica industriale e dark Das Ich. Il musicista di 50 anni si è sentito male verso il termine dell'esibizione nella sala 'Planta Baja' nel centro cittadino. Lo si apprende dal servizio di emergenza 112 in Andalusia, il cui centralino intorno alle mezzanotte di ieri ha ricevuto numerose chiamate di richiesta di soccorso alla 'Planta Baja' per una persona che "si era accasciata per un malore e non reagiva". Secondo le segnalazioni, si trattava di un componente del gruppo Das Ich che si stava esibendo dal vivo. Il 112 ha allertato la polizia locale, quella nazionale e i servizi sanitari di emergenza che, tuttavia, giunti nel pub, non hanno potuto che constatare il decesso del musicista.