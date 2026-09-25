Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

The Other Bennet Sister, il cast della serie tv tratta dal libro di Janice Hadlow. FOTO

Serie TV fotogallery
13 foto
©Webphoto

E se la vera protagonista di "Orgoglio e pregiudizio" non fosse mai stata Elizabeth? "The Other Bennet Sister – Orgoglio e riscatto" ribalta uno dei classici più amati della letteratura inglese, spostando il punto di vista su Mary Bennet, la sorella silenziosa del romanzo di Jane Austen. Basata sull'omonimo bestseller di Janice Hadlow, la serie con protagonista Ella Bruccoleri, racconta un percorso di emancipazione tra desiderio di indipendenza. Dal 26 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Spettacolo: Ultime gallery

Milano Fashion Week, la sfilata di Roberto Cavalli P/E 2027. FOTO

Spettacolo

Fausto Puglisi si immerge nell'archivio di casa Cavalli riportando alla luce stampe che hanno...

14 foto

Matrimonio Damiano David e Dove Cameron a Montalcino, le foto

Spettacolo

Il frontman dei Måneskin e l'attrice e cantante statunitense si sono sposati giovedì 24 settembre...

10 foto

Milano Fashion Week, la sfilata Emporio Armani Primavera/Estate 2027

Spettacolo

La nomina di Dario Vitale a direttore creativo di Emporio Armani, alla vigilia della Milano...

12 foto

X Factor 2026 verso i Bootcamp, l'ultimo round di Auditions. FOTO

TV Show sky uno

Ultimo round di Auditions per gli aspiranti concorrenti, che si sono sfidati davanti ai giudici...

26 foto

FolleMente, il cast della commedia romantica di Paolo Genovese

Cinema

Va in onda in prima tv su Rai 1, giovedì 24 settembre, la commedia romantica che, attraverso...

10 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    X Factor 2026, auditions chiuse con record di ascolti

    TV Show sky uno

    Risultato più alto della stagione fin qui: Total Audience di 770mila spettatori e 4,2% di share,...

    Gli Europe hanno pubblicato il nuovo album Come This Madness

    Musica

    La band capitanata da Joey Tempest torna con un progetto di inediti dopo nove anni: le canzoni...

    Alice Mangione ricoverata in ospedale per un'infezione ai reni

    Spettacolo

    Dopo un insolito silenzio sui social, l'ex moglie di Gianmarco Pozzoli di The Pozzolis Family ha...