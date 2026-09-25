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Richard Coyle, già protagonista di Chilling Adventures of Sabrina e The Collection, interpreta una figura di grande influenza nell'universo delle sorelle Bennet. Il suo personaggio incarna il potere e le convenzioni dell'aristocrazia inglese, muovendosi tra fascino, autorità e ambiguità morale. Con la sua presenza magnetica, Coyle aggiunge profondità ai conflitti sociali e sentimentali della serie, ricordando quanto il mondo di Jane Austen fosse governato non solo dall'amore, ma anche da status e privilegi.