The Other Bennet Sister, il cast della serie tv tratta dal libro di Janice Hadlow. FOTO
E se la vera protagonista di "Orgoglio e pregiudizio" non fosse mai stata Elizabeth? "The Other Bennet Sister – Orgoglio e riscatto" ribalta uno dei classici più amati della letteratura inglese, spostando il punto di vista su Mary Bennet, la sorella silenziosa del romanzo di Jane Austen. Basata sull'omonimo bestseller di Janice Hadlow, la serie con protagonista Ella Bruccoleri, racconta un percorso di emancipazione tra desiderio di indipendenza. Dal 26 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW